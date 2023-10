Il team di DxOMark ha messo alla prova il display di Google Pixel 8 sottoponendolo alla loro rigorosa suite di test e valutandolo in diversi casi d’uso comuni. Ecco com’è andata.

Il nuovo smartphone di Google ha ottenuto punteggi elevati in ciascuna categoria, con il punteggio più basso proveniente dalla categoria artefatti (122 punti), dove Xiaomi Mix Fold 2 è ancora leader con un punteggio di 161. Tuttavia Google Pixel 8 Pro ha stabilito un record in quanto a leggibilità e colori, guadagnando rispettivamente 162 e 164 punti.

DxOMark sottolinea che Google Pixel Pro ha una luminosità impressionante di 2100 nit al 20% del livello medio dell’immagine (APL) e che supera l’iPhone 15 Pro Max in condizioni difficili come alla luce solare diretta, aggiungendo che il modello Pro si comporta bene anche in condizioni di scarsa illuminazione offrendo una resa cromatica accurata.

Il display Google Pixel 8 passa a pieni voti su DxOMark

Nel complesso Google Pixel 8 ha ottenuto il primo posto nella classifica globale DxOMark, con il display che ha totalizzato 154 punti, due in più rispetto al precedente leader del gruppo Samsung Galaxy Z Fold5.

Per contro il portale menziona una tinta rosata che può essere evidente in un ambiente luminoso, a seconda della direzione della sorgente luminosa, possibili tocchi indesiderati con il palmo della mano sui bordi del dispositivo quando lo si tiene con una mano e l’aliasing evidente nei videogiochi. Qui il report completo.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 8 Pro, il primo smartphone che ti porge l’IA in mano