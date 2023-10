Mentre impazzano gli sconti per la Festa delle Offerte Prime (trovate qua le offerte più interessanti ancora attive), su Amazon c’è spazio anche per offerte che vanno oltre quelle di questa due giorni dedicata agli abbonati ad Amazon Prime: un esempio è quella legata al bundle da 4 pezzi del nuovissimo Samsung Galaxy SmartTag2.

Annunciato lo scorso 5 ottobre, la seconda iterazione del localizzatore bluetooth del colosso sudcoreano promette di semplificare il ritrovamento di oggetti, offre una maggiore durata della batteria ed è davvero irresistibile grazie a questa offerta, che sconta il prezzo di listino di oltre il 30% (addirittura quasi il 45% se consideriamo il pezzo singolo).

Il bundle da 4 Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta a un prezzo super

All’inizio del mese, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo localizzatore bluetooth Galaxy SmartTag2, caratterizzato da un design rinnovato (più compatto e resistente, certificato IP67), nuove funzionalità smart legate alla sicurezza, nuove funzionalità per semplificare il ritrovamento di oggetti (come la nuova modalità smarrito) e una nuova modalità di risparmio energetico, chiamata Power Saving e pensata per estendere la durata della batteria

Il dispositivo, disponibile nelle due colorazioni White e Black, viene venduto da Samsung sia singolarmente, a un prezzo di listino pari a 39,90 euro, che in bundle da quattro pezzi, proposto invece al prezzo di listino di 129,90 euro.

Oggetto dell’offerta proposta da Amazon è proprio il bundle da quattro pezzi di Samsung Galaxy SmartTag2 (in confezione ce ne sono due in colorazione White e due in colorazione Black). Il colosso dell’e-commerce propone questo bundle al prezzo di 89,19 euro, con un risparmio di ben 40,81 euro rispetto al listino del bundle (e un risparmio sul singolo pezzo di quasi 18 euro).

Acquista il bundle da quattro pezzi di Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta su Amazon

Mancano poche ore alla fine della Festa delle Offerte Prime (il termine ultimo è fissato per le 23:59 di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023). Samsung è stata tra i principali protagonisti con tantissimi dispositivi in offerta, tra cui spicca il caricabatterie rapido da 25 W proposto a un prezzo pazzesco.

