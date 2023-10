Ora che Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono ufficiali, iniziano ad emergere alcuni interessanti approfondimenti relativi alle novità software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha studiato per offrire agli utenti un’esperienza più piacevole.

Una di tali novità è stata svelata nelle scorse ore da Shreyas, che su X ha pubblicato alcuni screenshot che ci mostrano una funzionalità che dovrebbe rendere molto più semplice e immediato il passaggio al nuovo smartphone.

Una chicca interessante della serie Google Pixel 8

Stando a quanto è stato spiegato da Shreyas, infatti, il suo Google Pixel 8 Pro (ma ciò dovrebbe valere anche per il modello base) è stato visualizzato tra i dispositivi Google Fast Pair e, attraverso un’apposita schermata con codice QR sul vecchio device, ha consentito la migrazione immediata di tutti i contenuti (con le app installate in background), incluso l’orientamento della cartella e lo sfondo.

Stando a quanto è stato precisato dal popolare sviluppatore Mishaal Rahman, questa è la nuova esperienza basata su Fast Pair che ha fatto il suo esordio sulla serie Samsung Galaxy S23 all’inizio di quest’anno e che, a quanto pare, il colosso di Mountain View ha finalmente portato sui suoi device.

Ricordiamo che Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono già disponibili in pre-ordine in Italia ma per il loro esordio ufficiale sul mercato ci sarà da avere pazienza sino a giovedì 12 ottobre.

Il modello base sarà venduo a 799 euro con 128 GB di memoria di archiviazione e a 859 euro con 256 GB di memoria di archiviazione. Potete acquistarlo sfruttando i seguenti link:

Acquista Google Pixel 8 su Amazon | Acquista Google Pixel 8 da Unieuro

La versione Pro sarà invece disponibile con 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione rispettivamente a 1.099 euro, 1.159 euro e 1.299 euro. Potete acquistarla sfruttando i seguenti link:

Acquista Google Pixel 8 Pro su Amazon | Acquista Google Pixel 8 Pro da Unieuro

