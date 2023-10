Il Wi-Fi Calling, o Voice over WiFi, è una tecnologia che sta rivoluzionando il modo di telefonare. Consente di effettuare e ricevere chiamate tramite una rete Wi-Fi, proprio come avviene con le app di messaggistica istantanea. I vantaggi sono molteplici, soprattutto in termini di copertura.

WINDTRE è stato il primo operatore in Italia a lanciare questo servizio, a dicembre 2022. Da allora l’azienda sta via via ampliando la lista di smartphone supportati, per permettere a un numero sempre maggiore di clienti di sfruttare i benefici del Wi-Fi Calling.

Nelle ultime ore WINDTRE ha aggiornato nuovamente l’elenco dei dispositivi compatibili, inserendo nuovi smartphone tra cui il nuovo Xiaomi 13T, OPPO A58 e ZTE Blade A53. Sale così a oltre 100 il numero totale di modelli abilitati tra Samsung, Xiaomi, OPPO e altri marchi.

Come funziona il Wi-Fi Calling

Il Wi-Fi Calling sfrutta il VoIP (Voice over IP) per instradare le telefonate tramite connessione wireless anziché tramite rete cellulare; in questo modo è possibile chiamare e ricevere chiamate ovunque ci sia copertura Wi-Fi, anche in assenza di segnale telefonico.

I vantaggi sono notevoli: si può telefonare da casa, in ufficio o in qualsiasi hotspot Wi-Fi pubblico o privato; inoltre, la qualità delle conversazioni è migliore grazie alla maggiore stabilità e ampiezza di banda delle reti Wi-Fi.

Il Wi-Fi Calling risulta molto utile in caso di scarsa copertura cellulare. Consente, infatti, di telefonare anche dai piani più bassi degli edifici o da località rurali isolate. Inoltre, grazie a questa tecnologia, è possibile effettuare chiamate di emergenza al 112 anche senza segnale telefonico.

Come attivare il servizio Wi-Fi Calling

Per utilizzare il Wi-Fi Calling su WINDTRE è necessario avere uno smartphone compatibile (trovate la lista completa e aggiornata più sotto) e aggiornato all’ultima versione software. Bisogna poi abilitare l’opzione “Chiamata Wi-Fi” o “Effettua chiamate tramite Wi-Fi” nelle impostazioni del telefono.

Con il Wi-Fi Calling attivo, il telefono utilizzerà automaticamente il VoIP ogni volta che è connesso a una rete wireless. Va sottolineato che le chiamate erodono il bundle di minuti dell’offerta mobile, proprio come avviene sulla rete cellulare. Se non si vuole utilizzare la connessione Wi-Fi, è sufficiente disabilitare temporaneamente la funzione. Durante le conversazioni, l’icona della rete Wi-Fi conferma che la chiamata sta avvenendo tramite internet.

Per quanto riguarda l’operatore arancione, il Wi-Fi Calling è incluso gratuitamente in tutte le offerte WINDTRE, senza costi aggiuntivi.

I nuovi smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di WINDTRE

WINDTRE sta progressivamente ampliando il numero di smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling. Come anticipato in apertura, l’ultimo aggiornamento include OPPOA58 e i nuovi modelli Xiaomi 13T e ZTE Blade A53.

Tra gli oltre 100 dispositivi già abilitati ci sono numerosi Samsung Galaxy di fascia media e alta, dall’A03 all’S23 Ultra, oltre a Xiaomi di serie 12, 11 e Redmi, HONOR, Motorola, Vivo e altri ancora. L’operatore sta lavorando per estendere il supporto al Wi-Fi Calling al maggior numero possibile di modelli.

Ricordiamo che questo servizio di WINDTRE può essere attivato in tutta Italia, e dallo scorso settembre è possibile utilizzarlo non solo con le reti Wi-Fi dell’operatore, ma anche tramite hotspot di altri provider, il che amplia ulteriormente le possibilità di sfruttare questa innovativa funzionalità.

E ora veniamo alla lista aggiornata degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling:

Honor 50 5G;

Honor 50 Lite;

Honor 70;

Honor 70 Lite;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic 4 Lite 5G;

Honor Magic 5 Pro;

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor Magic Vs;

Honor X6;

Honor X8 5G;

Honor 90;

Honor 90 Lite;

Honor X7;

Motorola Moto g13;

Motorola Moto g53 5G;

Motorola razr 40 Ultra;

Motorola edge 30 Neo;

Motorola razr 40;

Nothing Phone (1);

Nothing Phone (2);

Oppo A17;

Oppo A58;

Oppo Reno 10;

Samsung Galaxy A02s;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 4G NE;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A14 LTE;

Samsung Galaxy A14 5G;

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A34 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A42 5G;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy A54 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M31s;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 Lite;

Samsung Galaxy Note 10+ 5G;

Samsung Galaxy Note 10s;

Samsung Galaxy Note 20;

Samsung Galaxy Note 20 5G;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21 5G FE;

Samsung Galaxy S21 5G FE NV;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S22 5G;

Samsung Galaxy S22+ 5G;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S23 5G;

Samsung Galaxy S23+ 5G;

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Tab A7 Lite T225;

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B;

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G T736B;

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G;

Samsung Galaxy Tab S9;

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Tab S9+ 5G;

Samsung Galaxy XCover 5;

Samsung Galaxy XCover Pro;

Samsung Galaxy Xcover6 Pro 5G;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip 5G;

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2;

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G;

Samsung Galaxy Z Flip5 5G;

Samsung Galaxy Z Fold5 5G;

Vivo V23 5G;

Vivo Y21;

Vivo Y33s;

Vivo Y55 5G;

Vivo Y72 5G;

Vivo Y76 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi Redmi A2;

Xiaomi Redmi 9;

Xiaomi Redmi 9T;

Xiaomi Redmi 10;

Xiaomi Redmi 10 5G;

Xiaomi Redmi 12C;

Xiaomi Redmi Note 12;

Xiaomi Redmi Note 12 5G;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Xiaomi Redmi 10C;

Xiaomi Redmi Note 9;

Xiaomi Redmi Note 10 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G;

Xiaomi Redmi Note 11S 5G;

ZTE Blade A33s;

ZTE Blade A52;

ZTE Blade A53;

ZTE Blade A72;

ZTE Blade A72s.

Potrebbero interessarti anche: TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Iliad e Optima aderiscono al Codice di Condotta: ecco le novità e WINDTRE ora permette il riutilizzo del codice QR per l’attivazione delle eSIM