Volkswagen sta procedendo verso la disattivazione della sua app We Connect, che sarà presto sostituita dalla rinnovata app già a disposizione sul Google Play Store e sull’App Store. In questi giorni il colosso automobilistico sta inviando avvisi agli utenti per ricordargli di passare alla nuova app prima di ritrovarsi “a piedi”.

Volkswagen sta per chiudere We Connect: la nuova e rinnovata app è già disponibile al download

Tra i vari servizi, i possessori di un’auto Volkswagen hanno a disposizione l’app We Connect, con la quale è possibile avere accesso a numerose funzioni di bordo e allo stato del veicolo. Con abbonamento attivo (come quello per il servizio Security & Service Plus) è anche possibile procedere all’apertura e alla chiusura del veicolo, o verificare lo stato di portiere, finestrini, baule e così via, oltre che avere sotto controllo il chilometraggio, i dati di marcia e gli appuntamenti con il service. Funzionalità aggiuntive sono disponibili per i possessori di veicoli elettrici.

Presto l’app We Connect sarà disattivata e gli utenti saranno costretti a installare un’altra applicazione, già disponibile al download su Google Play Store e App Store. Si chiama semplicemente Volkswagen e sembra integrare quasi tutti i servizi già disponibili nella “vecchia” app. Non è da escludere che con i prossimi aggiornamenti la casa non vada ad aggiungerne altri.

Questo il messaggio inviato da Volkswagen ai suoi clienti:

“Desideriamo informarti che l’applicazione per smartphone “We Connect” sarà disattivata a partire dal 08.11.2023 e il funzionamento sarà interrotto. D’ora in poi le funzioni We Connect che in precedenza potevano essere gestite tramite l’app We Connect possono essere utilizzate tramite l’app Volkswagen.”

Fino all’8 novembre 2023 sarà possibile continuare a utilizzare l’app We Connect, ma per continuare a utilizzare i servizi sarà poi necessario passare alla rinnovata app Volkswagen, che richiede il login con le stesse credenziali usate finora. Potete già scaricarla tramite Google Play Store per il vostro smartphone Android, oppure tramite App Store nel caso possediate un iPhone. Per quanto riguarda il robottino potete seguire il badge qui in basso: