Samsung sta vivendo settimane alquanto intense per via del lancio di alcuni dispositivi cruciali per le proprie strategie nella fascia media del mercato; infatti dopo mesi di rumor nella giornata di ieri, 4 ottobre, il colosso ha svelato ufficialmente Samsung Galaxy S23 FE, mentre oggi era atteso il lancio di Galaxy Tab A9, il tablet low-cost dell’azienda che promette ottime prestazioni a un prezzo competitivo.

Ebbene, Tab A9 non è ancora stato ufficialmente svelato dall’azienda ma sembrerebbe essere già in vendita in un determinato Paese ovvero in Guatemala. Ecco cosa sappiamo di questa vicenda e del dispositivo in sé.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab A9

Possiamo affermare che il lancio di Galaxy Tab A9 non ha sicuramente rispettato le previsioni: il dispositivo non è ancora stato ufficializzato ma, come accennato, è già disponibile all’acquisto su uno dei siti ufficiali di Samsung nel paese dal quale siamo in grado di ottenere le immagini ufficiali del dispositivo nonché alcune tra le specifiche tecniche più importanti.

Dal punto di vista del design Samsung Galaxy Tab A9 sfoggia un’estetica semplice con cornici piatte e bordi piuttosto pronunciati a circondare il pannello AMOLED da 8,7 pollici con risoluzione da 1340 x 800 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Sotto il cofano troviamo il processore octa-core Mediatek Helio G99 affiancato da 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. Assente il supporto alla connettività 5G come previsto per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Presente, invece, una batteria che supporta la ricarica da 15 W cablata.

Lato software, il tablet viene venduto con Android 13 a bordo.

Prezzo e disponibilità

Parlando proprio di prezzi, sul sito Galaxy Tab A9 è in vendita a 1499 Quetzal del Guatemala che equivalgono a circa 181 euro al cambio; un posizionamento in linea con le caratteristiche del dispositivo in questione.

Riguardo la questione disponibilità e lancio ufficiale tutto tace: il dispositivo non è ancora stato ufficialmente svelato da Samsung né è lecito sapere se e quando sbarcherà in mercati più importanti quali Cina, USA ed Europa e a quale prezzo.

Nel frattempo non ci resta che attendere ulteriori informazioni sulla vicenda; vi aggiorneremo qualora dovessero emergere novità in merito che facciano chiarezza su questo lancio così inusuale.

