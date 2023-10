Alcuni fortunati clienti Amazon selezionati possono sfruttare un interessante sconto del 20% sull’acquisto di prodotti all’interno delle categorie Smartphone e Accessori. La promozione è valida solo per clienti scelti da Amazon ed è utilizzabile su un’ampia selezione di prodotti: vediamo come verificare se siete idonei ed eventualmente come sfruttare lo sconto.

Amazon regala uno sconto del 20% su smartphone e accessori

Amazon non è nuova a questo genere di promozioni: è già capitato diverse volte che le iniziative siano riservate solo a utenti selezionati o che soddisfino determinati requisiti. È il caso ad esempio della recente offerta riguardante l’abbonamento Amazon Music (tuttora valida), e naturalmente di quella in questione. Stavolta la proposta riguarda i fortunati utenti che possono approfittare di uno sconto del 20% su una selezione di prodotti all’interno delle categorie Smartphone e Accessori.

L’offerta è attivabile cliccando sull’apposito pulsante disponibile all’interno della pagina dedicata: da quel momento gli utenti selezionati avranno 7 giorni per utilizzare lo sconto, che sarà automaticamente sfruttato al primo ordine idoneo. Senza attivazione, la promozione scade il 17 ottobre 2023 (perlomeno nel nostro caso). Purtroppo c’è un’importante limitazione che riguarda lo sconto massimo: il ribasso è sì del 20%, ma può arrivare fino a un massimo di 30 euro (ottenibili con una spesa di almeno 150 euro, se la matematica non ci inganna).

In compenso, anche se Amazon parla di “selezione” di prodotti, sembra che lo sconto possa essere utilizzato praticamente su tutti gli smartphone (e gli accessori) all’interno delle suddette categorie. Giusto per fare un esempio, la promozione è valida anche per l’acquisto dei nuovissimi smartphone Made by Google lanciati ieri: stiamo parlando di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, come potete vedere nello screenshot qui in basso.

Come fare per verificare di essere idonei? È semplicissimo: non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Fateci sapere se vedete la spunta verde delle buone notizie o il “temuto” triangolo giallo.

Verifica di essere idoneo per lo sconto Amazon

