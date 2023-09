Mentre stiamo ancora aspettando il primo rilascio in forma stabile di Android 14 (anche se Google si è già portata avanti con il primo ciclo di sviluppo intermedio, quello che porterà ad Android 14 QPR1), emergono alcune indicazioni su una funzionalità che troveremo attiva “di default” su Android 15.

La versione “V” (Vanilla Ice Cream) di Android, che verrà svelata da Big G soltanto nel corso del 2024 (per essere poi rilasciata a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno), deve ancora prendere forma ma alcuni commit scovati nella AOSP suggeriscono che i lavori sono già in corso d’opera.

La barra di navigazione trasparente, su Android 14 tra le “opzioni sviluppatore”

Android 14 ha aggiunto la nuova opzione sviluppatore “Barra di navigazione trasparente”, di cui vi avevamo già parlato in seguito al rilascio della beta 1 dello scorso aprile, che forza la barra di navigazione a risultare trasparente, sia essa la pillola (quando è abilitata la navigazione tramite gesti), sia essa quella classica coi tre pulsanti indietro, home, app recenti.

Questa novità è stata pensata per risolvere un problema di coerenza grafica che, per un lungo periodo, ha caratterizza l’interfaccia utente su Android: lo sfondo della barra di navigazione è sempre stato, di default, nero e cozzava con alcune app che offrono esclusivamente il tema chiaro (o che hanno un tema scuro non nero).

Con Android 15 l’impostazione potrebbe essere attiva di default

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman, Android 15 potrebbe costituire un ulteriore passo in avanti da questo punto di vista, forzando tutte le app (che soddisfano l’API level/SDK di livello 35) ad avere una barra di navigazione trasparente.

Questo è suggerito da una recente modifica apportata al codice della AOSP. All’interno del pacchetto com.android.window.flags, è presente il nuovo flag nav_bar_transparent_by_default di configurazione automatica (aconfig) all’interno del windowing_frontend, così descritto: “Rendi la barra di navigazione trasparente di default quando viene soddisfatto SDK 35 o successivo” (quindi quando le app sono realizzate nativamente per Android 15 o versioni successive del sistema operativo).

Rahman spiega poi che gli aconfig definiscono i flag di funzionalità in fase di compilazione del codice, consentendo di configurare i valori dei flag in base al numero della build, di impostare determinati flag come “di sola lettura” e controllare la disponibilità di nuove API nel framework mentre esse sono in fase di sviluppo.

Ripetiamo che, comunque sia, l’impostazione per forzare la barra di navigazione trasparente è già presente all’interno delle opzioni sviluppatore su Android 14 e su molte applicazioni è già stata implementata la modifica per far sì che la barra di navigazione risulti trasparente.

