Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra si aggiornano con una nuova One UI 6 beta basata su Android 14, ma questa volta le novità sono poche: si tratta solo di un bugfix per andare a correggere un problema con la connettività Wi-Fi. Scopriamo di che si tratta.

Nuovo piccolo aggiornamento per la One UI 6 beta di Samsung Galaxy S23

La One UI 6.0 beta 3 è arrivata su Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra da qualche giorno, ma quello in distribuzione non costituisce il previsto update alla beta 4: come segnalato da Tarun Vats, si tratta di un aggiornamento rilasciato in fretta per un problema sorto con il recente firmware.

Il changelog parla della soluzione a un problema di ripristino che si verificava durante l’utilizzo del Wi-Fi 6, ma non abbiamo indicazioni più approfondite. Alcuni sostengono di aver notato anche una modifica al widget At a Glance di Google e alle animazioni, ma non abbiamo conferme ufficiali. L’aggiornamento S91*U1UEU1ZWIB ha un peso di circa 360 MB ed è in distribuzione in tutti i Paesi aderenti al programma beta, ossia Stati Uniti, Corea del Sud. Germania, Polonia, Regno Unito, India e Cina.

Si tratta di fatto del quarto update del programma beta di Samsung, aperto lo scorso 10 agosto e ampliatosi a diversi altri modelli nel corso delle settimane (tra cui Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy A54 e Galaxy A34). Come abbiamo visto, i prossimi ad aggiungersi dovrebbero essere i pieghevoli, con Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 in prima fila e i modelli precedenti subito a ruota verso l’inizio di ottobre (Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G).

Fare una previsione sul lancio della One UI 6.0 stabile è al momento difficile, visto che neanche Google ha rilasciato Android 14 stabile (lo farà presumibilmente insieme al lancio dei Google Pixel 8). Lo scorso anno diversi modelli di fascia alta sono stati aggiornati verso la fine di ottobre, dunque il produttore potrebbe ripetersi: continuate a seguirci per restare al passo.

