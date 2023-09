Chi desidera passare a Iliad con un’offerta 5G può optare per la proposta Giga 150, che fa il suo ritorno dopo qualche mese (il debutto avvenne durante il Black Friday 2022). Si tratta di un’offerta mobile con minuti, SMS e tanti giga a meno di 10 euro al mese: vediamo come attivarla direttamente online.

Iliad Giga 150 torna disponibile: ecco come attivarla

Iliad Giga 150 è l’offerta più generosa in termini di giga tra quelle attualmente a disposizione per quanto riguarda l’operatore, fatta eccezione per la proposta solo dati che ne include 300. Giga 150 è già piuttosto autoesplicativa dal punto di vista del quantitativo di giga: include 150 giga di Internet sotto rete 4G, 4G+ e 5G (qui la lista completa dei modelli di smartphone compatibili con le indicazioni sulla copertura), ma anche minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS illimitati verso tutti al costo di 9,99 euro al mese.

Una volta terminati i 150 giga, previo consenso si può continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB. L’offerta comprende il servizio Mi richiami, l’hotspot, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica. Sono inclusi 10 giga dedicati al roaming in Europa e minuti di chiamate illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Come sempre, l’operatore promette di mantenere “per sempre” il costo mensile, senza rimodulazioni o brutte sorprese.

L’offerta Iliad Giga 150 è disponibile anche online, con un costo di attivazione di 9,99 euro e la possibilità di richiedere la portabilità ed eventualmente una eSIM. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Attiva Iliad 150 Giga

