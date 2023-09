Google si appresta a lanciare i propri flagship 2023: Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro arriveranno tra poco più di due settimane, a quanto pare, in svariate colorazioni, messe in mostra attraverso alcuni render diffusi dai colleghi di Phone Arena.

I rumor sui due attesi smartphone del colosso di Mountain View sono ormai all’ordine del giorno: gli ultimi in ordine temporale ci hanno raccontato di una migliore gestione termica e di prezzi europei molto alti rispetto ai predecessori. In linea di massima però, grazie anche ai teaser ufficiali condivisi da Big G, abbiamo già un’idea concreta su come si presenteranno i due dispositivi.

Ecco le colorazioni dei prossimi flagship Made by Google

Negli ultimi anni, Google è solita associare i nuovi dispositivi a un tema portante: la cosa è divenuta evidente con i Google Pixel 6 del 2021, anno del cambio nella filosofia di design (l’elemento più caratteristico è la Camera Bar) e, più in generale, di concetto dietro alla realizzazione dei propri smartphone (dato che il SoC è ora custom, sempre meno dipendente da progettisti esterni).

Ai Google Pixel 6 e Pixel 7 erano associati, rispettivamente, i motivi floreali e le piume. Ai Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro verranno associati i minerali. Questo si percepisce anche dalle colorazioni (quattro a testa) in cui arriveranno gli smartphone (e dagli sfondi dedicati), pervasi da esse in nuovi render diffusi dai colleghi di PhoneArena.

Google Pixel 8 – colorazioni e sfondi coordinati

Pare sempre più probabile che Google Pixel 8 possa arrivare sul mercato in quattro diverse colorazioni, i cui nomi non sono ufficiali ma frutto di indiscrezioni: Licorice (liquirizia, un nero), Jade (giada, un verde chiaro), Peony (peonia, un rosa) e Haze (foschia, un azzurrino). Manca all’appello una colorazione “bianca”, emersa solo tramite alcuni render comparsi in rete.

Le colorazioni di cui i colleghi di PhoneArena hanno realizzato i render sono esattamente quelle trapelate già nel mese di giugno e alle quali, come vi raccontavamo in quell’occasione, saranno associati degli sfondi coordinati “dinamici” che potete ammirare nella galleria sottostante, a coppie (a seconda se sullo smartphone sia abilitato il tema chiaro o il tema scuro).

Google Pixel 8 Pro – colorazioni e sfondi coordinati

Anche Google Pixel 8 Pro dovrebbe arrivare sul mercato in quattro diverse colorazioni, leggermente più “sobrie” rispetto a quelle del fratellino: Porcelain (porcellana, un bianco), Licorice, Jade e Sky (azzurro cielo); tre di queste sono già state spoilerate direttamente da Google.

Anche in questo caso, le colorazioni di cui i colleghi di PhoneArena hanno realizzato i render sono aderenti a quelle già note da precedenti rumor e delle quali sono già trapelati gli sfondi dedicati e coordinati (visibili, anche in questo caso, nella galleria sottostante).

Cosa sappiamo finora sui Google Pixel 8

Tra indiscrezioni e teaser ufficiali, sappiamo già molto sugli attesissimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, smartphone che saranno accomunati da un design in linea con i predecessori eccezion fatta per angoli più “gentili” (i dispositivi risulteranno meno squadrati) e per la parte frontale del modello Pro che sarà piatta (spariranno i bordi laterali curvi).

I due smartphone Android del 2023 del colosso di Mountain View saranno spinti dal SoC Google Tensor G3 (realizzato ancora una volta su base Samsung), presenteranno display AMOLED a 120 Hz (6,17″ FHD+ per Pixel 8 e 6,7″ QHD+ LTPO per Pixel 8 Pro) e avranno fotocamere riviste rispetto ai predecessori. Potete curiosare le schede tecniche complete (provvisorie) dei due dispositivi tramite i seguenti link: scheda tecnica del Pixel 8 e scheda tecnica del Pixel 8 Pro.

A ogni modo, la data da segnare sul calendario è mercoledì 4 ottobre 2023: solo allora avremo contezza di ciò che i prossimi flagship Made by Google avranno in serbo per noi, con l’unica certezza finora circoscritta al sistema operativo che sarà Android 14.

