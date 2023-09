Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare delle bufale che colpiscono WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo. In queste ore scopriamo che sta circolando una nuova bufala che riguarda il drammatico evento verificatosi in Marocco negli ultimi giorni.

La Catena di Sant’Antonio denominata Seismic Waves CARD

In sostanza, sta circolando su WhatsApp un messaggio il cui scopo sarebbe quello di mettere in guarda dall’aprire delle presunte foto del terremoto in Marocco che saranno caricate, non si sa bene dove e da chi, perché il file, non ancora caricato ma già denominato Seismic Waves CARD, “hackererà” il telefono in 10 secondi:

Caricheranno alcune foto del terremoto in Marocco su WhatsApp. Il file si chiama Seismic Waves CARD, non apritelo e non vederlo, vi hackererà il telefono in 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Condividi le informazioni con la tua famiglia e i tuoi amici. NON APRIRLO. Lo hanno detto anche in televisione.

Al di là di tutti i discorsi che potremmo fare sul link e sul file, sul violare uno smartphone in 10 secondi in chissà che modo e da dove e via dicendo, quello che ci sentiamo di dirvi, che più ci preme, è che è tutto palesemente falso, è tutta una bufala. Niente di quello che è riportato è vero e non c’è alcun pericolo, per cui non c’è assolutamente bisogno di allarmarsi e di condividere il messaggio all’impazzata fra i contatti di WhatsApp per metterli in guardia; quello che bisogna fare è cancellare il messaggio e andare avanti, anche perché è totalmente innocuo così come il suo contenuto.

Lo scopo del messaggio, che è una bufala bella e buona, è proprio quello di mettere in atto una cosiddetta Catena di Sant’Antonio e cioè quello di approfittarsi di un evento di rilievo nazionale/internazionale per creare preoccupazione nell’animo delle persone affinché si sentano in dovere di condividerlo a più non posso.

Non saranno caricate foto del terremoto in Marocco da nessuna parte, non ci sarà alcun file da aprire e vedere, nessuno vi violerà lo smartphone, per di più in 10 secondi, come se nulla fosse, e soprattutto non c’è bisogno di mettere in guardia amici e parenti da questa “notiziona“, anche perché non ne hanno parlato in televisione. :)