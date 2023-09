Google Pixel 7a torna in offerta su Amazon a distanza di qualche ora dal termine degli sconti del Google Store, che avevano comunque coinvolto “di striscio” lo smartphone Android di fascia media. Il dispositivo viene proposto con un interessante ribasso solo nella colorazione Bianco ghiaccio: ecco come approfittarne.

Google Pixel 7a ancora in offerta su Amazon

In attesa di scoprire ufficialmente Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, dei quali sappiamo comunque già molto grazie alle anticipazioni dei rumor e della casa di Mountain View stessa, vale la pena dare uno sguardo all’offerta Amazon per Google Pixel 7a. Visto che i nuovi modelli si andranno a piazzare sulla fascia alta (forse con consistenti aumenti di prezzo rispetto ai predecessori), se volete spendere una cifra più contenuta potete dare una possibilità all’ultimo esponente della serie “a”.

Pixel 7a mette a disposizione un display 20:9 OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC Google Tensor G2, al cui fianco trovano spazio 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, insieme al coprocessore di sicurezza Titan M2. Il comparto fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e una fotocamera da 13 MP integrata tramite un foro nello schermo. Non mancano 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria arriva a 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless (qui per le specifiche tecniche complete).

Lo smartphone è stato lanciato con Android 13, con la promessa di almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza. Fa parte dei dispositivi compatibili con il programma beta di Android 14 (attualmente siamo alla beta 5.3), ma arrivati a questo punto conviene attendere la release stabile (attesa entro l’inizio di ottobre, se non ci saranno ulteriori ritardi).

Google Pixel 7a ha debuttato al prezzo consigliato di 509 euro per l’unica configurazione da 128 GB, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 464,54 euro nella colorazione Bianco ghiaccio, con consegna inclusa (venduto e spedito da Amazon, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre in fondo (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per eventuali dubbi.

Acquista Google Pixel 7a in offerta

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7a