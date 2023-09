DashOBD – OBD2 Car Scanner è un’applicazione per Android Auto che offre la possibilità di effettuare una diagnosi del veicolo utilizzando un qualsiasi dispositivo Bluetooth OBD2.

In questo modo gli utenti possono utilizzare l’app per visualizzare i dati OBD2 sull’infotainment del veicolo leggendo più di 150 parametri dalla centralina. L’app è utile anche per cancellare eventuali codici di errore e spegnere le relative spie sul cruscotto.

L’app dashOBD visualizza i dati del veicolo sull’infotainment

Per utilizzare l’app è necessario connettere il dispositivo Bluetooth OBD2 sul connettore ODB che solitamente si trova sotto il cruscotto, aprire le impostazioni del bluetooth sullo smartphone ed effettuare l’accoppiamento con il dispositivo.

Successivamente basta accendere il quadro del veicolo o avviare il motore e poi cercare l’app dashOBD nel cassetto delle app di Android Auto. Una volta avviata è sufficiente toccare il pulsante “Start Display”, selezionare i parametri del veicolo da scansionare e attendere la lettura dei dati.

DashOBD – OBD2 Car Scanner è disponibile per Android gratuitamente e include acquisti in-app facoltativi, tuttavia è necessario un dispositivo OBD2 per sfruttare l’app.

Se l’app vi interessa a seguire trovate il badge per rintracciarla nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

