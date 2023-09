Come probabilmente saprete anche se non siete degli utenti iPhone o fan della mela, mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi smartphone di Apple. In base a quanto sappiamo, almeno i modelli Pro della serie iPhone 15 dovrebbero disporre di un telaio in lega di titanio, e sembra che alcuni produttori siano intenzionati a fare altrettanto con i loro prossimi flagship: tra questi dovrebbero esserci Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro.

La serie Xiaomi 14 avrà un telaio in lega di titanio?

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro dovrebbero essere presentati nel giro di qualche settimana. Come abbiamo visto ieri, pare che i predecessori abbiano avuto un bel successo, e che quindi la casa cinese abbia deciso di anticipare un po’ i tempi per i flagship di quest’anno: le ultime suggeriscono una presentazione all’inizio di novembre, prima della “festa dei single” (Singles Day, ossia l’11 novembre). Queste settimane di attesa saranno piuttosto calde dal punto di vista dei rumor, e in queste ore spuntano già interessanti indicazioni.

Digital Chat Station ha dichiarato che in questa ultima parte dell’anno tanti smartphone di punta utilizzeranno nuovi materiali, e più in particolare una lega di titanio. Tra questi, oltre naturalmente ad Apple della quale abbiamo già parlato diverse volte (e forse a Samsung Galaxy S24 Ultra), dovrebbe esserci proprio Xiaomi con i suoi prossimi flagship, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. Non sappiamo se la novità riguarderà necessariamente entrambi i modelli, o se coinvolgerà solo la versione Pro come (probabilmente) nel caso di Apple.

Anche Ice universe aveva parlato di questa novità il mese scorso, dichiarando che Xiaomi 14 Pro sarebbe stato il primo smartphone Android a disporre di un telaio in lega di titanio. Si tratterebbe di un materiale resistente e al contempo leggero, che viene spesso utilizzato in altri ambiti (aerospaziale e non solo): il risultato dovrebbe garantire una maggiore durabilità generale dei dispositivi, magari con qualche influenza sul prezzo di vendita finale.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

