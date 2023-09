Nella giornata odierna il colosso dell’elettronica di consumo Samsung e il marchio di moda Thom Browne hanno annunciato (dopo il teaser di qualche giorno fa) l’imminente arrivo degli ultimi prodotti nati dalla collaborazione delle due aziende, i nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Watch6 Thom Browne Edition uniscono stile sartoriale e tecnologia all’avanguardia esaltando qualità e design dei prodotti.

Presto disponibili Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Watch6 Thom Browne Edition

Le due aziende hanno lavorato a stretto contatto per confezionare due prodotti che uniscono la più recente tecnologia pieghevole di Samsung con alcuni elementi di design distintivi di Thom Browne con la sua pelle martellata nera e dettagli in gros-grain.

L’esterno dello smartphone è stato arricchito con una serie di elementi di design tipici del brand di moda, come le iconiche strisce rosse, bianche e blu, un’accentuata cornice nera e cerniera dorata, oltre ad una serie di anelli d’oro attorno agli obiettivi della fotocamera; Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition vanta al contempo due distinte custodie in pelle e un’edizione speciale della S Pen.

Il famoso stilista ha espresso entusiasmo per la rinnovata collaborazione fra le due aziende e per il risultato ottenuto con i nuovi prodotti:

Questa continua collaborazione con Samsung rappresenta un’evoluzione di ciò che creiamo insieme da anni. Ancora una volta, vogliamo dimostrare che una perfetta combinazione di alta qualità, design innovativo ed estetica classica può diventare una potente forma di espressione di sé. Credo che questo Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition sia l’esempio definitivo di come trasformare la tecnologia avanzata in una dichiarazione audace.

Come potete notare dalle immagini la confezione dell’edizione speciale ha la forma dell’iconica valigetta Thom Browne, al cui interno oltre allo smartphone già menzionato è presente anche Samsung Galaxy Watch6, arricchito con un corpo color oro, uno speciale quadrante complementare e il logo Thom Browne inciso sul lato; lo smartwatch in edizione limitata è dotato di due cinturini in pelle: uno in pelle martellata nera e l’altro in pelle a strisce rosse, bianche e blu. Gli iconici colori sono stati utilizzati anche sull’adattatore da viaggio da 25 W, sul caricabatterie per orologio a forma di moneta e su un esclusivo cavo in tessuto da USB-C a USB-C, tutti ricchi dell’influenza del marchio Thom Browne.

Le vendite di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Watch6 Thom Browne Edition inizieranno il 12 settembre prossimo venturo in alcuni mercati selezionati, non è noto al momento il prezzo di vendita ma, considerando che si tratta di un’edizione limitata, il bundle non sarà di certo economico.

