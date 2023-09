Su Amazon torna in offerta la bilancia Amazfit Smart Scale, proposta con un interessante coupon del 18%. Se siete amanti dell’attività fisica o volete semplicemente mettervi in forma, potreste dargli una possibilità, visto anche il buon prezzo attuale.

Amazfit Smart Scale torna in offerta su Amazon con questo coupon

La bilancia Amazfit Smart Scale è stata lanciata un paio di anni fa ed è un prodotto interessante, che offre tante funzionalità intelligenti e un’app da scaricare gratuitamente su smartphone Android e iOS. La bilancia è in grado di misurare non solo il peso corporeo, che è ciò che ci si aspetta da una classica bilancia, ma anche tasso di grasso corporeo, massa muscolare, percentuale di acqua corporea, massa ossea, percentuale di proteine, metabolismo basale, grasso viscerale, grasso sottocutaneo, muscolo scheletrico, età fisica, cambiamento della massa muscolare, punteggio corporeo, indice di massa corporea, tipo di corpo e peso corporeo ideale. È anche in grado di analizzare la capacità di equilibrio, di rilevare la frequenza cardiaca e di offrire una valutazione della situazione fisica complessiva dell’utente.

Amazfit Smart Scale dispone di uno schermo LCD da 3,4 pollici e di connettività Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. Le quattro pile AAA richieste per il funzionamento sono incluse nella confezione e consentono di pesare tra i 5 e i 180 kg (l’unità di misura può anche essere impostata su lbs o st). La bilancia è compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 5.0 Lollipop o iOS 10.0 grazie all’app Zepp. Quest’ultima supporta fino a 10 account e consente di interagire con la bilancia smart, sincronizzare i dati sul cloud (o sullo stesso smartphone), monitorare il peso durante le gravidanze e non solo.

Amazfit Smart Scale è stata lanciata al prezzo consigliato di 59,90 euro, ma potete acquistarla in offerta su Amazon a 40,85 euro grazie a un coupon del 18% disponibile fino al 4 settembre 2023 (salvo esaurimento). Per approfittarne e portarvela a casa a questa cifra non dovete fare altro che seguire il link qui sotto e attivare il coupon. La bilancia è venduta e spedita da Amazon e può essere consegnata in un giorno agli abbonati Prime (se l’indirizzo lo consente).

Acquista Amazfit Smart Scale in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Amazfit Smart Scale