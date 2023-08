Se alcuni produttori Android, come ad esempio Samsung e Google, pubblicizzano la tempistica di rilascio dei vari aggiornamenti in programma per i rispettivi device, molte altre aziende sono decisamente meno attente da questo specifico punto di vista e per tantissimi utenti potrebbe essere difficile scoprire se il proprio smartphone riceverà un determinato update del sistema operativo.

Ed è proprio qui che entra in gioco Android Update Tracker , un progetto lanciato da una comunità di utenti Android che elenca decine di smartphone in un grafico organizzato, specificando se riceveranno i prossimi aggiornamenti software.

Inoltre, i creatori di questo grafico rilevano se un determinato aggiornamento è l’ultima versione di un dispositivo, il che potrebbe tornare utile nel caso in cui si stia valutando la possibilità di cambiare device.

Come funziona Android Update Tracker

Il grafico in questione include sia la maggior parte dei telefoni Android dei principali produttori (come ad esempio Samsung e Xiaomi) che i dispositivi di produttori più piccoli (come ad esempio ZTE e Tecno).

I creatori di Android Update Tracker sono consapevoli della possibilità che vi siano errori, ciò in quanto la maggior parte dei produttori non rivela i propri piani relativi agli aggiornamenti e la sola informazione verificabile riguarda la fine del ciclo di vita dei modelli che non riceveranno update futuri.

Dando uno sguardo al grafico è anche possibile farsi un’idea della tendenza di tanti produttori a non dedicare sufficiente attenzione alla questione degli aggiornamenti, con un notevole ritardo nell’adozione delle ultime versioni del sistema operativo mobile di Google.

In sostanza, se si va oltre i principali produttori, il quadro è piuttosto desolante, a conferma del fatto che quello della frammentazione è un problema che il team di Android è ancora ben lontano dal risolvere.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate sfruttare le potenzialità di Android Update Tracker, non dovete fare altro che cliccare su questo link.

