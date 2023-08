Dalla divisione Middle East & North Africa (MENA) di Samsung arriva una nuova speciale versione di Samsung Galaxy Watch6 Classic, dedicata in particolare agli appassionati di astronomia e matematica.

Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition, questo il suo nome, mira a collegare il passato con il futuro e onorare le gesta dei pionieri storici che hanno vissuto nel continente africano: a dire del colosso coreano, può essere considerato un omaggio a coloro che si impegnano nella scienza, realizzato per coloro che osano esplorare.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition

Dotato di una lunetta girevole Black Astro da 47 mm, il nuovo smartwatch di Samsung include nella confezione di vendita un cinturino Fabric Brand aggiuntivo, oggetti da collezione Astro Edition e la possibilità di avere accesso a promozioni esclusive.

Forte di un design che ricorda un astrolabio, Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition onsente agli utenti di monitorare i movimenti del sole e della luna direttamente dal polso.

Le altre caratteristiche dovrebbero essere identiche a quelle della versione normale, tra le cui principali vi sono le seguenti (trovate la scheda tecnica completa qui):

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel

processore Exynos W930 dual core da 1,4 GHz

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sull’apposita versione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

sensori: Samsung BioActive (frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità, sensore Hall 3D

certificazione IP68 contro acqua (fino a 5 ATM) e polvere, MIL-STD-810H

batteria da 425 mAh con ricarica wireless rapida WPC

sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con One UI 5 Watch

compatibilità: Android 10 o superiore, con almeno 1,5 GB di RAM e Google Mobile Services

Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition sarà disponibile in quantità limitata solo in alcuni mercati selezionati ad un prezzo non ancora comunicato.

