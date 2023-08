WhatsApp accoglie una novità che riguarda la creazione dei gruppi ed è al lavoro su un’altra, che riguarda sempre i gruppi e che è stata presa dai canali. La prima inizia già a farsi vedere, sia sulla versione stabile sia sulla versione beta, mentre la seconda è ancora in sviluppo, ma possiamo comunque mostrarvi come funzionerà.

WhatsApp dà un nome ai gruppi automaticamente

L’annuncio della novità arriva direttamente da Mark Zuckerberg: WhatsApp è ora in grado di dare un nome ai gruppi creati, utilizzando i nomi dei partecipanti. Come potete vedere dagli screenshot qui in basso, l’inserimento del nome del gruppo risulta ora facoltativo: se non sapete come chiamarlo, prima di inventarvi qualcosa sappiate che potete lasciare il campo vuoto e fare in modo che ci pensi l’app.

La novità funziona per gruppi fino a sei partecipanti, dal momento che un gruppo più numeroso finirebbe per avere un nome troppo lungo. WhatsApp visualizza i nomi dei contatti per come sono stati salvati in rubrica dai vari utenti, quindi ogni partecipante potrebbe avere un nome diverso per il gruppo. La novità è in distribuzione in queste ore su Android e iOS, ma anche nelle versioni web e macOS.

Nessuno resterà indietro nei gruppi WhatsApp

WhatsApp sta lavorando anche a un’altra novità, sempre riguardante i gruppi. Se avete già avuto modo di sperimentare i canali, allora avrete notato che la chat non risulta di fatto mai vuota, dato che mostra aggiornamenti condivisi all’interno del canale prima del vostro arrivo. Ebbene, qualcosa di simile è in arrivo per i gruppi: WhatsApp terrà salvati nei suoi server i messaggi precedenti al vostro arrivo all’interno di un gruppo, in modo da aiutarvi a stare al passo con i contenuti che altrimenti vi sareste persi.

Come riportato da WABetaInfo, la funzione si chiama “Recent History Sharing” ed è pensata per condividere automaticamente i messaggi inviati all’interno del gruppo nelle 24 ore precedenti all’arrivo dell’utente. Utile per non doversi ripetere all’interno della chat nel caso fosse stato dimenticato qualche partecipante. L’opzione risulterà accessibile solo agli amministratori del gruppo: quando attivata, tutti i membri verranno avvisati attraverso un messaggio dedicato.

Gli sviluppatori ci stanno lavorando, ma non possiamo fornire una tempistica: sicuramente la novità verrà prima lanciata sul canale beta di WhatsApp, per poi arrivare per tutti nel giro di qualche settimana. Se volete verificare di avere l’ultima versione di WhatsApp installata, potete seguire il badge qui in basso. Se invece volete aderire al programma beta, allora questo è il link che fa per voi.

