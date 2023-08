DOOGEE annuncia novità interessanti per il mondo dei tablet Android. Da un lato l’azienda rinnova DOOGEE T20 con nuove colorazioni, dall’altra lancia due modelli inediti: il compatto DOOGEE T20mini e DOOGEE T10E. Andiamo a scoprire tutto sui nuovi prodotti, comprese le offerte di lancio.

DOOGEE T20 si rinnova nel design con nuove colorazioni

Partiamo da DOOGEE T20, che punta a ridefinire l’eleganza con i suoi nuovi colori e un design raffinato. Il tablet Android, che abbiamo iniziato a conoscere qualche mese fa, punta molto sul rapporto qualità prezzo e mette a disposizione un ampio schermo da 10,4 pollici FullView a risoluzione 2K con cornici contenute e certificazione TÜV SÜD per la protezione degli occhi, che garantisce una visione più confortevole. Per l’intrattenimento ci sono il supporto Widevine L1 e quattro speaker stereo compatibili con Hi-Res e con un algoritmo intelligente che ottimizza la riproduzione delle frequenze più basse.

Il chipset è sempre l’Unisoc T616 octa-core, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili fino a 15 GB prendendo “in prestito” parte dello storage) e 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB), e la batteria offre 8300 mAh e una ricarica cablata da 18 W. A livello fotografico, il tablet integra una fotocamera posteriore firmata Samsung da 16 MP e una anteriore da 8 MP per le videochiamate. Per aumentare la produttività, il dispositivo è compatibile con il pennino (con 1024 livelli di pressione) e con la tastiera magnetica.

Diamo il benvenuto a DOOGEE T20mini, il compatto che mancava

Amanti dei prodotti compatti? Allora dovreste dare uno sguardo a DOOGEE T20mini, un tablet da 202,7 x 126 x 7,4 mm ideale per la portabilità. Offre un display IPS da 8,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con certificazione TÜV SÜD per la protezione degli occhi dalla luce blu, affiancato da un doppio speaker stereo per l’intrattenimento. A bordo un processore octa-core da 1,6 GHz, aiutato da 4 GB di RAM (fino a 9 GB con l’espansione e lo sfruttamento dello storage) e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB). La batteria è in questo caso da 5060 mAh, e secondo il produttore garantisce fino a 8 ore di navigazione web e 5 ore di riproduzione video. Le fotocamere sono da 13 MP (posteriore) e 5 MP (anteriore).

T20mini arriva sul mercato con Android 13 e mette a disposizione funzionalità come lo split-screen e la connessione multi-dispositivo, pensate per migliorare multitasking e produttività in movimento.

C’è anche DOOGEE T10E

Chiudiamo con DOOGEE T10E, un tablet Android con schermo da 10,1 pollici a risoluzione HD, certificazione TÜV SÜD per la luce blu, certificazione Widevine L1 e SoC Unisoc T606. Lato memorie troviamo un massimo di 9 GB di RAM (4 GB + 5 GB da prendere in prestito dallo storage interno) e 128 GB di memoria interna (espandibili fino a 1 TB). La batteria è da 6580 mAh.

Il dispositivo offre anche un doppio speaker stereo pensato per qualsiasi situazione, che si tratti di contenuti multimediali o videochiamate. Il sistema operativo è sempre Android 13, l’ultima versione attualmente disponibile del robottino.

Prezzi, uscita e dove acquistare i nuovi tablet Android

Il rinnovato DOOGEE T20 e i nuovi modelli DOOGEE T20mini e T10E saranno disponibili per l’acquisto dal 21 agosto 2023 su AliExpress, DoogeeMall e Amazon.it. I prezzi indicati sono di rispettivamente 210,58 euro (con sconto del 30%), 243,69 euro e 219,78 euro, ma sono attivi coupon e ulteriori promozioni di lancio. Sul sito ufficiale sono attivi i coupon DT2030 e T20MINI rispettivamente per T20 e T20mini, che fanno scendere i prezzi di altri 30 e 130 dollari, mentre T10E è in offerta lancio su AliExpress a 131,87 euro. Vi consigliamo di tenere monitorate le pagine in questi giorni perché potrebbero essere aggiunte ulteriori promozioni.

Ecco i link per procedere all’acquisto di tutti e tre i modelli:

