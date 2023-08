Lo scorso anno, il team di Google aveva arrestato lo sviluppo di una funzione nota come Memory di Google Assistant, che sarebbe dovuta servire — presumibilmente — a riunire tutti i segnalibri creati dagli utenti e sparsi tra i vari servizi di Big G; a quanto pare, nonostante il progetto in discorso si sia fermato, lo stesso approccio è stato impiegato per le Pagine salvate dell’App Google (Google Saved).

Pagine salvate di App Google: un calderone per tutti gli elementi salvati

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato delle informazioni sulla qualità dell’aria ora disponibili tramite Google Discover e della nuova ricerca a schede in App Google; quest’oggi rimaniamo nell’ambito di quest’ultima app per parlare di una funzione non nuova in senso assoluto, ma ugualmente interessante e potenzialmente utile.

Da qualche anno a questa parte (precisamente dal 2017), il colosso di Mountain View mette a disposizione dei propri utenti un sistema integrato di segnalibri che riunisce i link — salvati tramite App Google —, film e contenuti televisivi — Google TV —, immagini — Google Immagini — e luoghi — Google Maps. Agli inizi del 2020, la funzione era stata aggiornata e rinominata Raccolte e negli anni successivi non sono mancati ritocchi estetici e rinnovamenti dell’interfaccia utente.

Dove recuperare gli elementi Salvati su Google

Più di recente, il team di Google ha cambiato nuovamente idea: le Raccolte sono ora Pagine salvate e sono accessibili dalla barra di navigazione dell’App Google. Oltre che tramite le app per Android e iOS, la stessa pagina è raggiungibile all’indirizzo google.com/saved. La scheda è organizzata secondo il sistema delle raccolte: la prima riunisce Tutti gli ementi salvati, seguono Le tue raccolte. In basso a sinistra è presente un FAB (floating action button) Crea, che consente di creare nuove raccolte da link, tutti gli elementi e non solo. Per quanto riguarda la gestione, all’apertura di una singola raccolta vengono mostrati i tre tasti Seleziona, Riordina e Condividi.

Quanto al salvataggio di nuovi elementi, si ricorda che la funzione Salva è disponibile tramite vari servizi di Big G, come App Google, Immagini e Chrome.

