Così come avviene per la maggior parte degli smartphone più attesi, anche per Samsung Galaxy Z Flip5 dopo la sua presentazione ufficiale alla fine dello scorso mese sono iniziati i vari test condotti da addetti ai lavori e passionati di tecnologia.

Ovviamente non poteva mancare il classico video teardown dello staff di PBKreviews che, dopo avere fatto letteralmente a pezzi il nuovo smartphone pieghevole di Samsung, ha deciso di assegnargli un punteggio di 7,5/10 per quanto riguarda la riparabilità.

Samsung Galaxy Z Flip5 fatto a pezzi in video

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano (scheda tecnica Galaxy Z Flip5):

dimensioni da chiuso: 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

dimensioni da aperto: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

peso: 187 grammi

display esterno Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 720 x 748 pixel e refresh rate a 60 Hz

display interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 12 megapixel (con OIS) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

fotocamera anteriore da 10 megapixel

Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 2.0

batteria da 3.700 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 15 W)

Per quanto riguarda il discorso della riparabilità, grazie ad alcune importanti modifiche (come, ad esempio, il display esterno più grande che copre tutta la superficie frontale o le linguette per estrarre le batterie), Samsung Galaxy Z Flip5 è molto più facile da riparare rispetto a Samsung Galaxy Z Flip4 (che ha ottenuto un punteggio di 4/10).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scoprire come gli ingegneri di Samsung abbiano posizionato le varie componenti interne di Samsung Galaxy Z Flip5, non dovete fare altro che avviare la riproduzione del seguente video:

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip5 è già disponibile in Italia a partire da 1.249 euro.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Flip5