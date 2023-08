Sempre più aziende si cimentano nella realizzazione di visori dedicati alla realtà virtuale e aumentata, anche il colosso coreano in passato ha realizzato il Samsung Gear VR che però, con l’avanzare dei tempi, risulta ad oggi non in grado di competere con la concorrenza, anzi letteralmente abbandonato.

A febbraio di quest’anno, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, l’azienda aveva annunciato una collaborazione con Google e Qualcomm per lo sviluppo di un nuovo visore XR (Extended Reality), dispositivo che vedrà come principale concorrente il recente Apple Vision Pro, che di fatto potrebbe aver riacceso l’interesse della concorrenza.

Dopo mesi di silenzio sulla questione, sono ora state diffuse alcune immagini raffiguranti il prototipo del futuro visore XR dell’azienda, diamo un’occhiata insieme.

Ecco come potrebbe essere il prossimo visore XR di Samsung

Quanto di seguito riportato è stato condiviso dal sito web cinese Vrtuoluo che ha in seguito rimosso l’articolo (comunque tutt’ora visionabile su Web Archive), sono state pubblicate non solo alcune immagini del dispositivo ma anche alcune presunte specifiche tecniche.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, il visore XR di Samsung si presenta equipaggiato con quattro telecamere, posizionate nei quattro angoli della visiera anteriore del visore; inoltre, sembra che il dispositivo possa vantare due fotocamere RGB e un sensore di profondità per il tracciamento dell’ambiente e dei movimenti delle mani, sembra infatti che non siano previsti controller per l’utilizzo del visore, il cui funzionamento si baserebbe esclusivamente sul tracciamento delle mani e degli occhi.

Nella parte interna del visore dovrebbero essere presenti due microdisplay OLED e sembra che utilizzi apposite lenti per ridurre lo spessore della visiera. Se le informazioni finora viste risultano inedite, c’è qualcosa di strano per quanto riguarda il cuore del visore XR dell’azienda coreana.

Come anticipato in apertura, a inizio anno l’azienda aveva annunciato il visore in questione in collaborazione con Google e Qualcomm ma, secondo quanto condiviso, il dispositivo sarebbe equipaggiato con un processore Exynos 2200 invece di un SoC Qualcomm XR. Qualora ciò fosse confermato, vorrebbe dire che Samsung oltre a rinunciare alla collaborazione con Qualcomm, avrebbe presumibilmente apportato diversi miglioramenti all’Exynos 2200, processore che sugli smartphone non brillava a causa di un elevato consumo energetico.

Nulla si sa invece per il momento riguardo al sistema operativo che muoverà il visore XR che, fino ad eventuali smentite, dovrebbe essere Android. Sia chiaro che tutte queste informazioni vanno comunque prese con le pinze, trattandosi di semplici indiscrezioni infatti lo stesso prodotto, le funzionalità, i prezzi e la disponibilità potrebbero cambiare nei prossimi mesi, anche considerando che secondo alcune fonti sembra che Samsung abbia ritardato la presentazione del visore.

Una volta sul mercato, il visore XR di Samsung potrebbe avere una marcia in più per competere con quello di Apple grazie al prezzo di vendita che, teoricamente, dovrebbe aggirarsi tra i 1.000 dollari e i 2.000 dollari, a fronte dei 3.500 dollari necessari per l’acquisto di Apple Vsion Pro. Non ci resta che attendere nuove fughe di notizie per saperne di più.

Potrebbe interessarti anche: Tutto su Apple Vision Pro: com’è fatto, come funziona e cosa ci si può fare