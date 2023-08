Google Foto ormai non è più soltanto un semplice spazio ove è possibile caricare immagini e video, in quanto il servizio del colosso di Mountain View si è andato evolvendo nel corso degli anni per introdurre alcune interessanti funzionalità, come ad esempio gli strumenti di modifica, in virtù delle quali è in grado di garantire un’esperienza quasi unica nel panorama mobile.

Alcuni anni fa il team di Google Foto ha deciso di introdurre la funzionalità Ricordi, così da consentire agli utenti di rivivere alcuni momenti significativi del passato e ora tale strumento viene migliorato grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Google Foto punta sull’intelligenza artificiale

Inizialmente questa funzionalità sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti ma nel corso dei prossimi mesi sarà estesa a livello globale, consentendo a tutti di rivivere, personalizzare e condividere facilmente i propri viaggi, le feste e i momenti quotidiani più importanti.

La nuova funzionalità Ricordi sarà facilmente accessibile, in quanto gli sviluppatori hanno deciso di riservarle uno spazio nella barra inferiore e con pochi tocchi gli utenti saranno già proiettati tra le immagini e i video dei loro momenti memorabili.

L’intelligenza artificiale proverà ad aiutare gli utenti, selezionando le immagini e i video che potrebbero essere più significativi o suggerendo possibili titoli delle raccolte ma saranno sempre gli utenti ad avere il controllo e a poter prendere ogni decisione.

E, così come avviene per gli album condivisi, gli utenti potranno invitare amici e familiari a collaborare per la realizzazione di un ricordo, fornendo foto e video che possano colmare eventuali lacune.

In seguito, il team di Google Foto aggiungerà anche la possibilità di condividere i ricordi come video, in modo da consentire agli utenti di inviarli ai loro amici e familiari usando l’app di messaggistica o social preferita.

Potete scaricare l’app di Google Foto per Android dal Play Store attraverso il seguente badge: