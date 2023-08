DOOGEE, azienda cinese nota per la sua linea di prodotti rugged, ha annunciato due nuovi dispositivi Android di questa gamma, lo smartphone DOOGEE S110 e il tablet DOOGEER10.

Entrambi i dispositivi sono progettati per resistere a condizioni estreme (godono delle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H), offrire prestazioni di tutto rispetto e cercare di soddisfare le esigenze degli avventurieri, dei professionisti e degli appassionati che necessitano di un compagno fedele in ogni situazione.

DOOGEE S110

Il nuovo DOOGEE S110 è uno smartphone rugged impermeabile, resistente alla polvere e alle cadute. Caratteristica iconica dello smartphone è il rinnovato display posteriore da 1,09 pollici di forma circolare, altamente personalizzabile con dei tantissimi quadranti (stile smartwatch), immagini o widget (è anche possibile rispondere alle chiamate o consultare le notifiche).

All’anteriore, invece, troviamo un display IPS LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, interrotto nella parte alta da un notch a goccia dove è collocata la fotocamera anteriore (targata Sony) da 32 megapixel.

A proposito di comparto fotografico, il DOOGEE S110 offre una tripla fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artificiale: al sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, troviamo affiancati un sensore per la visione notturna da 24 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 16 megapixel. Ciliegina sulla torta al comparto multimediale è l’audio stereo che fuoriesce da due speaker.

Cuore pulsante dello smartphone è il SoC Helio G99 di MediaTek, accompagnato da 22 GB di memoria RAM (12 GB “fisici” e 10 GB virtuali) e 256 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile tramite scheda microSD (che non ha uno slot dedicato ma si sostituisce, eventualmente, alla seconda SIM).

Il DOOGEE S110 è anche campione di autonomia, grazie alla sua batteria da 10800 mAh (con supporto alla ricarica cablata a 66 W) che garantisce tra i 3 e i 5 giorni di normale utilizzo (o fino a 30 giorni in standby).

A completare il pacchetto, troviamo un comparto connettività piuttosto completo (tra Wi-Fi dual-band, NFC e GPS), un lettore delle impronte digitali montato lateralmente e il sistema operativo Android 13.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo DOOGEE S110.

Dimensioni: 178,5 x 83,1 x 17,9 mm

x x Peso: 390 grammi

Certificazioni: IP68 , IP69K , MIL-STD-810H

, , Display: IPS LCD da 6,58″ FHD+ (in 20:9) Refresh rate: 120 Hz Luminosità di picco: 480 nit Display secondario da 1,09″ (a colori)

da (in 20:9) SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR4X), espandibili fino a 22 GB (tramite Extended RAM)

(LPDDR4X), espandibili fino a 22 GB (tramite Extended RAM) Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 2.2), espandibili tramite scheda microSD

(UFS 2.2), espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale (Sony IMX766) da 50 MP Sensore per la visione notturna da 24 MP Sensore ultra-grandangolare da 16 MP

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: 32 MP

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: 4G /3G/2G, Dual SIM (due Nano-SIM)

/3G/2G, Dual SIM (due Nano-SIM) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , NFC , GPS , USB Type-C

(802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Li-Po da 10800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 13

DOOGEE R10

Il tablet rugged DOOGEE R10 è realizzato per resistere a temperature estreme (da -20 ℃ a +55 ℃). Mette a disposizione dell’utente un display IPS LCD da 10,4 pollici con risoluzione 2K, certificato TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu e protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5. C’è il supporto al Widevine L1 e la presenza di quattro altoparlanti (con certificazione Hi-Res Audio).

Sono inoltre presenti due fotocamere: quella principale, al posteriore, è una Sony da 20 megapixel che consente di scattare foto di alta qualità; quella frontale è invece una Samsung da 16 megapixel, ideale per videochiamate di alta qualità.

Alla pari del DOOGEE S110, anche il tablet DOOGEE R10 è alimentato dal SoC MediaTek Helio G99 e ha 15 GB di RAM e 128 GB di ROM, garantendo all’utente multitasking fluido e ampio spazio di archiviazione per le applicazioni e i file. La connettività WiFi-6 migliora ulteriormente la velocità di connessione per una navigazione e uno streaming senza interruzioni. È presente anche la connettività 4G LTE (su due SIM), il Bluetooth 5.2 e il GPS.

La batteria del DOOGEE R10 ha una capacità di 10800 mAh e, oltre a supportare la ricarica rapida a 18 W (in 30 minuti ricarica il 20% del dispositivo), promettere un’ottima autonomia (675 ore di autonomia in standby, oltre 9 ore di navigazione Web). Il tablet supporta anche la ricarica inversa, che consente di caricare altri dispositivi in movimento. Il sistema operativo è Android 13.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo tablet DOOGEE R10.

Dimensioni: 258 x 169 x 13,5 mm

x x Peso: 826 grammi

Certificazioni: IP68 , IP69K , MIL-STD-810H

, , Display: IPS LCD da 10,4″ 2K (in 5:3) Refresh rate: 60 Hz Luminosità tipica: 340 nit Certificazione TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu Protezione: Corning Gorilla Glass 5 Supporto al Widevine L1

da (in 5:3) SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR4X), espandibili fino a 15 GB (tramite Extended RAM)

(LPDDR4X), espandibili fino a 15 GB (tramite Extended RAM) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibili tramite scheda microSD

(UFS 2.2), espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: 20 MP

Fotocamera anteriore: 16 MP

Audio: stereo (quattro speaker), Hi-Res Audio, jack audio da 3,5 mm

(quattro speaker), Hi-Res Audio, jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 4G /3G/2G, Dual SIM (due Nano-SIM)

/3G/2G, Dual SIM (due Nano-SIM) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS , USB Type-C

(802.11 ax), , , Batteria: Li-Po da 10800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 13

Disponibilità e prezzi di DOOGEE S110 e DOOGEE R10

I nuovi dispositivi rugged lanciati da DOOGEE sono già disponibili al pre-ordine sul sito ufficiale del produttore cinese:

Lo smartphone DOOGEE S110 è proposto al prezzo di 363,48 euro nelle tre colorazioni Black, Gold e Silver e nell’unica configurazione di memorie con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

è proposto al prezzo di nelle tre colorazioni Black, Gold e Silver e nell’unica configurazione di memorie con di RAM e di spazio di archiviazione. Il tablet DOOGEE R10 è proposto al prezzo di 218,62 euro nelle due colorazioni Black e Silver e nell’unica configurazione di memorie con 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

