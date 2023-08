Un’importante novità è in arrivo per gli appassionati delle auto Mazda. Dopo anni di attesa, finalmente i veicoli della casa automobilistica si doteranno di uno schermo touchscreen per l’infotainment, consentendo un’esperienza di guida più confortevole utilizzando Android Auto.

Fino ad oggi, il controllo del display dell’infotainment nelle auto Mazda era affidato ad una particolare manopola multifunzione posizionata vicino al cambio, che consente di selezionare i contenuti sullo schermo tramite input direzionali, scorrimento e pressione. Sebbene questa soluzione risulti comoda con il sistema operativo proprietario, le cose si fanno più complicate con Android Auto, progettato principalmente per essere utilizzato con pannelli touchscreen.

Mazda CX-5 introdurrà il touchscreen nell’infotainment

A partire dal 2024, Mazda introdurrà il touchscreen anche nei suoi veicoli, partendo dalla Mazda CX-5 in arrivo sul mercato il prossimo anno. Il display touchscreen sarà comunque accompagnato dalla classica manopola multifunzione, dando agli utenti possibilità di scelta.

Tramite un comunicato stampa, la casa automobilistica conferma che la Mazda CX-5 del 2024 offrirà uno schermo touchscreen da 10,25 pollici full-color su tutte le versioni, rendendo l’esperienza di utilizzo del sistema Mazda Connect e di Android Auto ancora più versatile e accessibile.

Sebbene questa novità non influenzi i proprietari di modelli Mazda precedenti, è ragionevole aspettarsi che questa tecnologia venga adottata anche in future vetture. Il tutto potrebbe richiedere però del tempo: ad esempio la recentemente annunciata Mazda CX-50m non sarà dotata di uno schermo touchscreen, così come la Mazda3 del 2024, che potranno ancora contare esclusivamente sulla manopola multifunzione.

La presenza del display touchscreen nella prossima Mazda CX-5, in arrivo nei prossimi mesi ad un prezzo di partenza di 29.300 dollari, dimostra però che l’azienda sta ascoltando le esigenze dei propri clienti, dunque è lecito aspettarsi che negli anni a venire questo tipo di tecnologia verrà implementato su tutte le automobili del produttore.

