Se state cercando un nuovo smartwatch e non volete restare ancorati a Wear OS, allora potreste approfittare dell’offerta Amazon per Xiaomi Watch S1 Active. Lo smartwatch è disponibile sul sito con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino, che lo rende senza dubbio uno dei prodotti più appetibili nella fascia di prezzo.

60% di sconto per Xiaomi Watch S1 Active su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è stato presentato nella primavera dello scorso anno insieme al fratello Xiaomi Watch S1: quest’ultimo punta maggiormente sul design e l’eleganza, mentre il primo è pensato soprattutto per gli appassionati del fitness, con uno stile più sportivo e una maggiore resistenza (anche all’acqua, fino a 5 ATM). Lo smartwatch mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466, con più di 200 quadranti (o watchface) tra cui scegliere. Non mancano ovviamente connettività Bluetooth (5.2) per il collegamento allo smartphone e il chip NFC per i pagamenti in mobilità. Disponibili anche microfono e altoparlante integrati per le chiamate e per Alexa.

Il dispositivo supporta 117 attività e 19 modalità pro, con la possibilità di utilizzare il GPS dual band per tracciare in modo dettagliato gli spostamenti. Tra le funzionalità spiccano il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (grazie al bio-sensore PPG multicanale), della qualità del sonno, del livello di stress e la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Xiaomi promette circa 12 giorni di autonomia grazie alla batteria da 470 mAh.

Xiaomi Watch S1 Active è stato lanciato al prezzo consigliato di 199,99 euro, ma ora potete acquistarlo con uno sconto del 60%: su Amazon è disponibile nella colorazione nera a 79,90 euro, con spedizione compresa. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Xiaomi Watch S1 Active in offerta

Potrebbe interessarti: Migliori smartwatch con e senza Wear OS