Se state cercando un nuovo caricabatterie wireless e volete puntare su prodotti di qualità, allora potreste considerare l’offerta Amazon di quest’oggi: sul sito potete trovare il Samsung Wireless Charger per la ricarica senza fili da 15 W con caricabatterie da 25 W incluso con circa il 60% di sconto. Vediamo come approfittarne subito.

Che offerta per questo caricabatterie wireless originale Samsung

Il Samsung Wireless Charger per la ricarica rapida senza fili fino a 15 W, modello ‎EP-P2400TBEGEU, è in super offerta su Amazon con un ribasso del 59% rispetto al prezzo di listino consigliato. Mette a disposizione una ricarica rapida 2.0 da 15 W, perfetta per ricaricare gli smartphone Android (non necessariamente a marchio Samsung), gli iPhone e le cuffie wireless Galaxy Buds (massimo 4,5 W) compatibili. Sul sito vengono citati come esempi la serie Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e diversi altri modelli precedenti, ma potete utilizzarlo per ricaricare anche i prodotti più recenti come la serie Galaxy S23 e gli ultimi arrivati Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Il prodotto è provvisto di una ventola di raffreddamento integrata, che entra in funzione quando l’opzione “Ricarica wireless rapida” è attiva sullo smartphone compatibile e che consente di ricaricare con maggiore velocità ed efficienza. Può rilevare automaticamente eventuali interferenze esterne e offre una luce LED (che è possibile attenuare nelle ore notturne con i modelli Galaxy S10 e successivi) per avvisare dello stato della ricarica (rosso per la ricarica in corso, rosso lampeggiante per un errore e verde per la ricarica completata).

Il caricabatterie Samsung Wireless Charger EP-P2400 viene commercializzato dal produttore al prezzo consigliato di 65,90 euro con caricabatterie da 25 W e cavo Type-C inclusi (che potete utilizzare anche per altre soluzioni di ricarica, volendo). Su Amazon è disponibile in offerta a 26,89 euro nella colorazione Grigio scuro, con uno sconto di quasi il 60% e consegna rapida inclusa. Se siete interessati potete procedere all’acquisto seguendo il link qui in basso:

Acquista Samsung Wireless Charger 15 W in offerta su Amazon

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip5