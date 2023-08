Il mercato degli smartphone è in continua evoluzione e ZTE, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche di telecomunicazione, vuole rimanere al passo coi tempi e lo fa presentando un nuovo smartphone dalle specifiche interessanti. La famiglia Blade di ZTE si arricchisce con un nuovo modello che promette di dare filo da torcere ai concorrenti posizionati nel segmento di fascia media: stiamo parlando del nuovo ZTE Blade V50 Design 5G. Andiamo a scoprire insieme le caratteristiche di questo smartphone che combina design e prestazioni di buon livello a un prezzo assolutamente concorrenziale.

ZTE Blade V50 Design 5G è il nuovo arrivato nella famiglia Blade

Il nuovo arrivato ZTE Blade V50 Design 5G si inserisce nella serie V della famiglia Blade, consolidando la presenza di ZTE nel mercato italiano. Con questo modello, ZTE punta a conquistare la fascia media del mercato, offrendo un dispositivo con prestazioni di tutto rispetto e un design accattivante, ma al tempo stesso accessibile. Si tratta infatti di un dispositivo pensato per soddisfare le esigenze di una platea di utenti generalisti che non hanno la necessità di un prodotto dalle performance spettacolari ma vogliono godere comunque di un’esperienza soddisfacente, spendendo una cifra piuttosto contenuta che non gravi troppo sul portafoglio.

ZTE Blade V50 Design 5G funge da apripista per quanto riguarda la rete 5G: si tratta infatti del primo smartphone della serie Design a integrare questa tecnologia per entrambe le SIM (si tratta infatti di uno smartphone dual SIM) che permette di sfruttare a pieno le sue funzionalità, come maggiore velocità di connessione e minore latenza, riduzione del consumo energetico, ottimizzazione dell’uso delle risorse e gestione dinamica della banda; il tutto è permesso dalla presenza di una nuova antenna che garantisce una rete più stabile e veloce, ovunque e in ogni momento.

Uno dei punti di forza di questo nuovo prodotto è certamente il design elegante e ultrasottile, che con uno spessore di soli 7.98 mm rende lo smartphone piacevole da tenere in mano e da utilizzare nella quotidianità. ZTE Blade V50 Design 5G vanta un display FHD+ da 6.6 pollici con refresh rate a 90 Hz, che consente una visione fluida con colori vivaci.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori in totale, due posteriori e uno anteriore. Sul retro sono presenti due isole circolari separate che ospitano al loro interno le due fotocamere posteriori: una principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e autofocus, e una secondaria da 2 megapixel con apertura f/2.4, oltre al classico flash LED. È interessante menzionare la presenza della dicitura AI subito sotto il sensore secondario, che suggerisce la presenza di un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che aiuta a migliorare significativamente la qualità c0mplessiva degli scatti anche in condizioni non del tutto favorevoli. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0.

Il cuore pulsante del dispositivo è gestito dal chipset octa-core UMT9620 che grazie alla tecnologia memory fusion permette di trasferire 4 GB dalla memoria interna di 128 GB alla RAM da 4 GB, in modo da avere fino a 8 GB di RAM complessivi e un sistema complessivamente più fluido e reattivo, grazie anche alla presenza dell’ultimo sistema operativo di casa Google, Android 13.

La batteria è da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida via cavo da 22.5 W, che permette di ricaricare il telefono in poco tempo e garantisce un’autonomia di tutto rispetto, anche grazie alla poca esuberanza del SoC che tende a consumare molto poco.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo ZTE Blade V50 Design 5G.

Dimensioni: 163.7 x 75 x 7.98 mm

Peso: 189 grammi

Display: IPS da 6,6″ FHD+ (1080 x 2408 pixel), 399 ppi Refresh rate fino a 90 Hz

SoC: UNISOC T760 (octa-core), GPU G57@4C 650MHz

Memoria RAM: 4 GB (espandibile fino a 8 GB)

Spazio di archiviazione: 128 GB (non espandibile)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale CMOS con risoluzione 50 MP, apertura f/1.8 Sensore secondario con risoluzione 2 MP, apertura f/2.4

Fotocamera anteriore: sensore con risoluzione 8 MP a fuoco fisso

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C 2.0, jack 3,5 mm per le cuffie

Sensori: accelerometro, prossimità, luminosità

Lettore delle impronte digitali: sì

Batteria: Li-Po da 4.500 mAh con supporto alla ricarica cablata a 22.5 W

Sistema operativo: Android 13

Disponibilità e prezzi di ZTE Blade V50 Design 5G

Il nuovo smartphone ZTE Blade V50 Design 5G è già disponibile all’acquisto sul sito web ufficiale di ZTE e presso i maggiori operatori di telefonia mobile, al prezzo ufficiale di listino di 209,90 euro per la sola versione con 128 GB di memoria interna. Per maggiori informazioni o per procedere con l’acquisto potete consultare la pagina del sito del produttore a questo indirizzo. Se invece volete acquistare lo smartphone con l’operatore WINDTRE, c’è anche la possibilità di procedere con il pagamento a rate: maggiori informazioni le trovate a questo indirizzo.

