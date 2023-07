Lo abbiamo detto anche nella nostra recensione: TicWatch Pro 5 è uno degli smartwatch più interessanti del momento, grazie a Wear OS e al doppio schermo, ma uno dei principali “difetti” potrebbe risiedere nel prezzo di vendita non proprio contenuto. Ebbene, a quest’ultimo punto si può rimediare grazie all’offerta Amazon disponibile in queste ore.

TicWatch Pro 5 in offerta su Amazon

TicWatch Pro 5 è stato lanciato da Mobvoi un paio di mesi fa ed è l’ultimo arrivato di una lunga lista di smartwatch. Una delle sue caratteristiche più intriganti è il doppio display AMOLED + Transflective da 1,43 pollici, che permette di avere a disposizione un vero always on display con un consumo energetico decisamente ridotto, con passi avanti significativi nell’autonomia rispetto a un prodotto tradizionale. A renderlo appetibile ci pensa anche il sistema operativo Wear OS, che in queste settimane sta migliorando molto con l’arrivo di nuove app (come quella di WhatsApp).

Il cuore dello smartwatch è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, che risulta affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Lato connettività sono disponibili Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, ma anche Wi-Fi e GPS per tracciare al meglio gli allenamenti. Non mancano speaker, microfono, certificazione US-MIL-STD 810H e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. La batteria è da 628 mAh e può garantire un utilizzo tipico di circa tre giorni. Tante ovviamente le funzionalità pensate per l’attività fisica e il fitness: offre più di 100 modalità di allenamento (tra cui corsa, ciclismo e nuoto) e può monitorare frequenza cardiaca 24 ore su 24, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), stress, passi, calorie e sonno (qui per tutti i dettagli).

Mobvoi TicWatch Pro 5 è stato lanciato un paio di mesi fa al prezzo consigliato di 359,99 euro nella sola colorazione Obsidian, la stessa che potete trovare in offerta su Amazon in queste ore. Lo smartwatch è disponibile sul sito venduto da Mobvoi Official Store e spedito da Amazon a 304,09 euro, con spedizione inclusa. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso. In fondo (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per eventuali dubbi dell’ultimo momento.

Acquista Mobvoi TicWatch Pro 5

