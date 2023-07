Dopo le proposte dell’Amazon Prime Day, torna in sconto uno degli smartphone più interessanti del mondo Android: Google Pixel 7 Pro è in offerta su Amazon in tutte le colorazioni. Vediamo come approfittare di uno sconto interessante.

Google Pixel 7 Pro in offerta su Amazon in tutti i colori

C’è chi preferisce spendere meno e avere uno smartphone più compatto, ma chi vuole il meglio della casa di Mountain View deve optare per Google Pixel 7 Pro. Lo smartphone Android, lanciato in Italia lo scorso ottobre, offre uno schermo pOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate di 120 Hz e foro per la fotocamera anteriore da 10,8 MP. Il cuore è anche qui costituito dal chip Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta).

Uno degli aspetti sul quale Google punta molto negli ultimi anni è il comparto fotografico, sia dal punto di vista hardware che software, e questo modello Pro alza l’asticella rispetto al “fratellino”: oltre alla già citata fotocamera anteriore, lo smartphone di Big G offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF e Laser AF), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 48 MP (con OIS, PDAF e con zoom ottico 5x).

Non mancano ovviamente connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.1, agli altoparlanti stereo e alla certificazione IP68 contro acqua e polvere, ormai un must per questa fascia di mercato. La batteria offre una capacità di 5000 mAh, con supporto a ricarica rapida cablata da 23 W, ricarica wireless e ricarica inversa. Lo smartphone è uscito con Android 13 e arriverà almeno fino ad Android 16: Google garantisce aggiornamenti della versione di Android fino a ottobre 2025 e patch di sicurezza fino a ottobre 2027. I più “coraggiosi” possono già provare Android 14 con la versione Beta: la versione stabile arriverà entro il mese di agosto, se tutto procederà per il meglio.

Google Pixel 7 Pro è stato lanciato a ottobre al prezzo consigliato di 899 euro per la versione da 128 GB, ma ora potete acquistarlo su Amazon in questa stessa variante a una cifra decisamente più interessante. Lo sconto è di 140 euro ed è valido per le colorazioni Bianco ghiaccio, Grigio verde e Nero ossidiana: porta il dispositivo a 759 euro con spedizione compresa (venduto e spedito da Amazon con consegna rapida, anche in un giorno). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 7 Pro in offerta (Bianco)

Acquista Google Pixel 7 Pro in offerta (Grigio)

Acquista Google Pixel 7 Pro in offerta (Nero)

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7 Pro | Il nostro confronto fotografico tra top: S23 Ultra, Magic5 Pro, Xiaomi 13 Pro, Pixel 7 Pro e iPhone 14 Pro