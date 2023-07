Al team di sviluppatori di Samsung si deve riconoscere il merito di essere impegnato in un costante lavoro di miglioramento del software dei vari smartphone dell’azienda e l’ennesima conferma arriva con riferimento alla serie Samsung Galaxy S21.

Il team di Samsung sta testando da tempo Android 14 e One UI 6.0 per i dispositivi più recenti e potrebbe lanciare il programma beta di One UI 6.0 già nel corso di questa settimana.

Il programma di beta test pubblico inizierà con la serie Samsung Galaxy S23 ma, così com’è avvenuto per le precedenti versioni beta di One UI, probabilmente verrà ampliato per andare a comprendere anche device meno recenti, tra i quali vi sono pure Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Iniziati i test di One UI 6.0 per Samsung Galaxy S21

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse ore da Tarun Vats su Twitter, il team di sviluppatori del colosso coreano ha dato il via ai test di One UI 6.0 e Android 14 su Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

La prima build Alpha interna è stata scovata nei server di India e Regno Unito ed è contraddistinta dal codice G996BXXU9FWG6 / G996BOXM9FWG6 / G996BXXU9FWG6.

Per quanto riguarda Galaxy S21 FE, invece, questo smartphone è difficile che rientri nel programma beta di One UI 6.0, in quanto è stato anche escluso dal programma beta di One UI 5.0 lo scorso anno.

Ricordiamo che prima di One UI 6.0 sulla serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe arrivare One UI 5.1.1, versione dell’interfaccia che farà il suo esordio ufficiale su Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9 e che verrà successivamente rilasciata per gli altri principali device del colosso coreano.

Per One UI 6.0, invece, ci sarà da avere pazienza sino alla fine dell’anno o all’inizio del 2024.

