La scorsa settimana Android Auto, il servizio di infotainment offerto da Google ai propri utenti tramite la connessione dello smartphone alla propria vettura, ha raggiunto la versione 10. Per quanto il software in questione sia molto utile, spesso e volentieri i vari aggiornamenti fanno emergere nuove problematiche e bug di vario genere.

L’ultimo che vi abbiamo riportato, in ordine di tempo, riguardava per esempio l’impossibilità di inviare messaggi attraverso l’assistente Google per alcuni utenti; oggi diamo uno sguardo ad un nuovo problema emerso per diversi utilizzatori negli ultimi giorni che, seppur non sia nulla di trascendentale, è comunque un malfunzionamento fastidioso.

Android Auto e Google Maps hanno un piccolo problema

Come molti di voi sapranno, soprattutto se utilizzatori di Android Auto, il servizio offerto da Big G provvede all’avvio di Google Maps in autonomia una volta collegato lo smartphone alla vettura, sia in modalità cablata che wireless, permettendo agli utenti di utilizzare il noto software dedicato alla navigazione sul display del sistema di infotainment della propria auto.

Solitamente, una volta scollegato lo smartphone dall’auto, la navigazione in Maps si interrompe: negli ultimi giorni però diversi utenti hanno segnalato la persistenza di una notifica di Google Maps sullo smartphone dopo aver scollegato il proprio dispositivo dalla vettura, con le indicazioni dello stato della navigazione.

La notifica permane anche dopo che la sessione di navigazione sulla vettura è stata conclusa e l’unico modo per eliminarla è quello di cliccare sull’apposito pulsante “esci dalla navigazione”.

Noi abbiamo notato questo comportamento nella giornata di domenica, senza farci caso più di tanto in realtà visto che non è raro che Android Auto presenti malfunzionamenti random in alcune occasioni, poi però abbiamo notato le testimonianze di diversi utenti sul web, alcuni dei quali lamentano la presenza di questo bug da un paio di settimane.

Non è chiaro se il bug sia legato ad Android Auto o a Google Maps, nel nostro caso si è palesato con Android Auto v9.8 e Google Maps v11.87, ma sembra che alcuni utenti lo abbiano riscontrato anche con le versioni successive dei rispettivi software.

Insomma, non si tratta di un bug che pregiudica il funzionamento del servizio, ma è comunque qualcosa di fastidioso che richiede all’utente l’interazione con la notifica sullo smartphone per interromperne il funzionamento; non ci resta che attendere per scoprire quando il problema sarà risolto.

