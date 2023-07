Il profilo di lavoro di Android consente agli utenti di tenere separate le attività della vita personale e di quella lavorativa sul medesimo dispositivo e il team di sviluppatori di Google si è impegnato molto per integrare al meglio questa funzionalità nel sistema operativo dell’azienda statunitense.

A quanto pare, tale lavoro di continuo miglioramento dell’integrazione del profilo di lavoro prosegue e l’ultima novità al riguardo è rappresentata da un sistema più semplice per il passaggio da un profilo all’altro.

Una comoda novità per il profilo di lavoro di Android

Quando nel 2019 il team di Google ha aggiunto un commutatore di account nelle app dell’azienda, ha reso possibile agli utenti il passaggio da un account all’altro con uno scorrimento verso l’alto o verso il basso sul proprio avatar e la maggior parte delle app del colosso di Mountain View può vantare questa gesture.

Ebbene, pare che presto sarà possibile anche passare dal profilo personale a quello di lavoro nelle applicazioni di Google con un gesto di scorrimento.

Ramit Suri ha scoperto di poter passare dal profilo personale a quello di lavoro nel Google Play Store scorrendo verso sinistra o destra sul proprio avatar, così come viene mostrato nella seguente GIF:

Al momento non è chiaro se questa funzionalità richieda Android 13 o sia supportata anche dalle altre versioni del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View ma non dovrebbe rappresentare una delle novità studiate dal team di sviluppatori di Google per Android 14.

Sembra che Google abbia annunciato tale novità nei mesi scorsi in occasione dell’Android Enterprise Partner Summit, un evento non aperto al pubblico e ad oggi il colosso statunitense non è più tornato sull’argomento.

Per saperne di più sui progetti di Google non ci resta altro da fare che attendere notizie ufficiali dall’azienda statunitense.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità della beta 4 di Android 14