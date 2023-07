L’Unione Europea ha recentemente adottato una nuova regolamentazione che obbliga i produttori di tutti i dispositivi alimentati a batteria, compresi gli smartphone, ad offrire batterie facilmente sostituibili entro il 2027. La legge ha lo scopo di creare un’economia circolare per le batterie, in cui le risorse impiegate sono riciclate o riutilizzate il più possibile.

Questa nuova normativa è stata votata dal Parlamento europeo e approvata dal Consiglio europeo che, una volta firmate tutte le documentazioni necessarie alla regolamentazione, porteranno ad una legge che obbligherà qualsiasi produttore che voglia vendere smartphone nell’Unione Europea ad assicurarsi che quei dispositivi abbiano batterie rimovibili.

Il periodo che va dall’ufficialità della legge fino al 2027 è stato stabilito per dare abbastanza tempo ai produttori di ridisegnare i loro prodotti. Tra gli scopi di questa legge vi è la volontà di dare agli utenti la possibilità di sostituire le batterie in autonomia, senza alcuna competenza speciale, attrezzi particolari o senza ricorrere alla garanzia del produttore.

Si tratta di una legge che rappresenta un enorme cambiamento per l’industria degli smartphone, che hanno abbandonato le batterie sostituibili da diversi anni in favore di un design basato sull’ampio utilizzo di adesivi, anche per ottenere funzionalità altrimenti non possibili come la resistenza all’acqua. Adesso tutti i produttori dovranno ridisegnare i loro prodotti per conformarsi alla normativa.

Da specificare, inoltre, che questa nuova legge riguarda anche tablet, laptop, auto elettriche, biciclette elettriche e qualsiasi altro mezzo o dispositivo dotato di una batteria ricaricabile.

Le normative introdotte dalla nuova legge

La legge, votata dall’Unione Europea, avrà effetto ovviamente soltanto nel nostro continente ma potrebbe potenzialmente avere effetto anche nel resto del mondo. Difficilmente grandi produttori come Samsung o Google progettano dispositivi specifici per l’Europa, ed è dunque molto probabile che i nuovi dispositivi dotati di batteria rimovibile verranno venduti in tutto il mondo.

Tra gli obiettivi principali prefissati dalla nuova legge vi è la lotta allo spreco e il riciclaggio dei materiali. La normativa prevede tutta una serie di regolamentazioni che i vari produttori dovranno iniziare a seguire da qui ai prossimi anni: entro la fine del 2027 dovranno essere raccolte il 63% delle batterie che normalmente finirebbero in una discarica, mentre entro la fine del 2030 questa percentuale dovrà arrivare almeno al 73%.

I produttori dovranno anche impegnarsi a recuperare almeno il 50% del litio delle batterie di scarto entro il 2027 e almeno l’80% entro la fine del 2031 per riutilizzarlo nell’assemblaggio di nuove batterie. Queste ultime dovranno anche essere composte da determinate percentuali di contenuto riciclato: inizialmente questo sarà del 16% per il cobalto, dell’85% per il piombo, del 6% per il litio e del 6% per il nichel.

Sicuramente non vedremo cambiamenti immediati appena la legge verrà varata, ma nei prossimi anni è decisamente probabile che cominceremo a vedere smartphone con design leggermente diversi mentre i produttori si muovono verso la conformità con questa nuova legge. Ci vorranno anni prima che i produttori abbiano i design, le catene di approvvigionamento e l’attrezzature necessaria per creare telefoni con batterie rimovibili su larga scala.

Potrebbe interessarti anche: Dove butto lo smartphone vecchio? Come riciclare i dispositivi elettronici