WhatsApp sta lavorando su una nuova interfaccia per il gruppo di annunci della community con l’obiettivo di evidenziare quando l’utente si trova in una conversazione in cui solo un amministratore o un piccolo gruppo di utenti può inviare messaggi. Ecco come si presenta la funzionalità nell’ultima versione beta di WhatsApp.

Il recente aggiornamento 2.23.15.4 di WhatsApp beta per Android introduce la nuova interfaccia di messaggistica per il gruppo di annunci della community.

In particolare le bolle dei messaggi ora occupano l’intera larghezza dello schermo, con l’icona del profilo visibile all’interno della bolla, migliorando decisamente la leggibilità dei messaggi.

Questa interfaccia è riservata a determinate conversazioni, come i canali e i gruppi di annunci della community, in modo che possano essere facilmente distinguibili dalle altre chat.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android e nelle prossime settimane verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

