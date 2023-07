Al giorno d’oggi la velocità e l’efficienza sono due requisiti fondamentali per qualsiasi servizio online. Google è sempre stata all’avanguardia in questo senso, cercando continuamente di migliorare l’esperienza dell’utente attraverso innovazioni e aggiornamenti. L’ultima novità riguarda la piattaforma di ricerca di Google, che introduce una serie di scorciatoie comode e intuitive. Ma procediamo con ordine e andiamo a scoprire insieme le novità .

Nuove scorciatoie rapide per condividere e salvare i risultati di ricerca

La funzione di ricerca di Google è uno strumento che utilizziamo quotidianamente, spesso senza nemmeno rendercene conto. Ora, grazie alla Search Generative Experience (SGE), Google ha implementato una serie di scorciatoie che semplificano e velocizzano l’interazione con i risultati di ricerca.

Su desktop, passando il mouse su un risultato, compaiono delle pratiche opzioni rapide; su smartphone, invece, basta scorrere con il dito verso destra sui risultati di ricerca per accedere alle stesse funzionalità . Questa funzione di scorrimento, un po’ nascosta, sembra essere disponibile da maggio, quando Google ha dato il via ai test pubblici della SGE.

Le nuove scorciatoie presenti all’interno della ricerca di Google permettono di condividere e salvare rapidamente le pagine web dei risultati di ricerca. La funzione apre il menu di condivisione di Google Chrome o il pannello nativo di Android se si utilizza invece l’app di Google. Di default vengono inclusi il nome del sito e l’URL. L’icona del segnalibro, invece, consente di aggiungere la pagina all’elenco degli elementi salvati del servizio “Google Salvato”, raggiungibile a questo indirizzo.

Nonostante la novità , non si tratta di una possibilità totalmente nuova: in passato era già possibile accedere a queste funzionalità attraverso il menu a comparsa caratterizzato dai tre puntini, tuttavia l’introduzione di queste scorciatoie offre una soluzione più immediata e potrebbe incoraggiare l’uso dei segnalibri di Google, che esiste da tempo ma viene spesso trascurata dagli utenti.

La presenza di questa nuova funzionalità sembra limitata solo agli account che hanno attivato la Search Generative Experience, anche se non sembra particolarmente correlata ad essa e alle funzioni collegate.

Con la possibilità di condividere e salvare rapidamente i risultati di ricerca, gli utenti possono accedere facilmente alle informazioni di loro interesse e organizzarle in modo più efficiente. Sebbene, come abbiamo visto, queste funzionalità siano attualmente disponibili solo per gli utenti che hanno attivato l’esperienza generativa di ricerca, è probabile che Google continui a migliorare e perfezionare queste scorciatoie in futuro, rendendole accessibili a un pubblico sempre più ampio di utenti.

