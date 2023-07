Se state cercando un nuovo tablet Android con ampio schermo e prezzo contenuto, allora potreste dare un’occhiata all’offerta proposta da Amazon su Lenovo Tab P11 di seconda generazione. Il dispositivo è in promozione con uno sconto interessante: vediamo come approfittarne subito.

Lenovo Tab P11 2a gen in offerta su Amazon

Lenovo Tab P11 2a gen è un tablet con buone specifiche tecniche e un prezzo di vendita non esagerato. Mette a disposizione un ampio display LCD IPS da 11,5 pollici a risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz (con filtro per la luce blu), e il SoC MediaTek Helio G99 octa-core affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Rispetto alla precedente generazione, il boost di prestazioni viene indicato come del 50%.

Interessante la presenza della connettività Wi-Fi 6E per velocità più elevate, latenza inferiore e una maggiore sicurezza. A bordo anche quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Il tablet è uscito con Android 12, ma secondo le promesse di Lenovo arriverà almeno fino ad Android 14. Tra le funzionalità aggiuntive integrate dal produttore possiamo citare il software Lenovo di collaborazione cross-device Lenovo Freestyle, app che consente di collegare facilmente il tablet a un PC Windows Lenovo per estendere il desktop.

Lenovo Tab P11 di seconda generazione è stato presentato lo scorso settembre e lanciato durante l’autunno al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma potete acquistarlo in queste ore su Amazon in offerta a 249 euro nella versione Storm Grey, con caricabatterie compreso. La consegna è prevista in un giorno con abbonamento Amazon Prime. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso. Per non perdervi tutte le offerte migliori del momento, con il Prime Day 2023 in arrivo, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Acquista Lenovo Tab P11 (2a gen) in offerta su Amazon

Leggi anche: I migliori tablet Android: ecco la classifica