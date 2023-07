Le offerte su Amazon non mancano mai, soprattutto con l’Amazon Prime Day alle porte, ma quella che vi segnaliamo oggi potrebbe fare comodo a tantissimi utenti: il caricabatterie rapido di Samsung, quello da 45 watt, viene proposto al prezzo più basso di sempre, questa volta nella colorazione bianca e con cavo USB Type-C incluso.

Se di recente avete acquistato uno degli ultimi smartphone di Samsung – come ad esempio quelli della serie Samsung Galaxy S23 o i più economici Samsung Galaxy A54 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A34, che sono del tutto sprovvisti di caricabatterie nella confezione di vendita, questa è l’occasione da non lasciarsi sfuggire per affiancargli un buon accessorio ufficiale.

Il discorso, naturalmente, si applica anche a qualsiasi altro smartphone di cui siate in possesso e che supporti la ricarica rapida fino a 45 W PD. Prima di lasciarvi al link per l’acquisto, è importante precisare che il caricabatterie in offerta presenta una porta USB-C e che la confezione di vendita comprende anche il cavo, a differenza di altri prodotti che sono sprovvisti di quest’ultimo.

Fatte queste premesse, il caricabatterie rapido di Samsung, per cui originale, è disponibile all’acquisto su Amazon – venduto e spedito da Amazon – al prezzo minimo di 29,99 euro, invece di 54,90 euro; potete acquistarlo al volo cliccando sul link che trovate qua sotto:

Acquista il Caricabatterie rapido Samsung da 45 W a 29,99 euro su Amazon

In alternativa, per chi volesse spendere meno, c’è la versione da 25 W, con e senza cavo, a un prezzo decisamente più basso: il caricabatterie senza cavo è proposto in offerta a 11,90 euro, rispetto al prezzo solito di 19,90 euro, e quello con cavo a 14,99 euro, anziché a 25,95 euro.

Acquista il Caricabatterie rapido Samsung da 25 W a 11,90 euro su Amazon

Acquista il Caricabatterie rapido Samsung da 25 W con cavo a 14,99 euro su Amazon

