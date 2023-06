UnLim è un’app di cloud storage con cui tutti possono caricare i propri file in modo sicuro e rapido, senza limiti di spazio di archiviazione e in modo completamente gratuito.

L’app sfrutta l’API di Telegram e offre la possibilità di utilizzare i “Messaggi salvati” di Telegram come spazio di archiviazione cloud per eseguire il backup di foto, video, musica, documenti e qualsiasi tipo di file senza limitazioni.

UnLim è un cloud storage illimitato e gratuito

Unlim esegue automaticamente il backup di foto e video dalla directory DCIM, tuttavia offre la possibilità di aggiungere più directory al backup, in più c’è il supporto per le schede SD.

L’app integra un lettore musicale che permette di ascoltare la playlist preferita, inoltre consente di caricare e archiviare qualsiasi file, raggruppare i media in album e accedervi attraverso qualsiasi dispositivo.

UnLim è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e nemmeno pubblicità, ma al momento è ancora in fase beta, tuttavia può essere un’alternativa a servizi come Google Drive, Dropbox oppure OneDrive.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

