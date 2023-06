L’Amazon Prime Day si avvicina e Amazon continua a darsi da fare con le offerte, che non riguardano soltanto i prodotti ma anche i servizi: adesso è possibile avere Audible per ben 90 giorni senza dover spendere 1 euro.

Per coloro che ancora non lo conoscessero, Audible è un servizio molto interessante: si tratta della piattaforma digitale di Amazon dedicata agli audiolibri, ai podcast, ma anche a programmi radio, televisivi e riviste e quotidiani.

Amazon lascia provare Audible gratuitamente per 3 mesi

A differenza di altri servizi di Amazon, come ad esempio Prime Video e Prime Reading, Audible non è un servizio incluso nell’abbonamento Prime, ma richiede una sottoscrizione a parte. Per i nuovi iscritti ora è previsto un periodo di prova gratuito della durata di 3 mesi, al termine dei quali il prezzo standard sarà di 9,99 euro al mese.

Al termine del periodo della promozione, il costo mensile sarà quello standard di 9,99 euro al mese, tuttavia è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Per quanto riguarda termini e condizioni, l’offerta è disponibile solo fino alle 23:59 del 13 luglio 2023 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito precedentemente.

Che cosa aspettate? Attivate subito Audible tramite il link sottostante:

Prova Amazon Audible gratuitamente per 3 mesi

L’app di Audible per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge.

Vi ricordiamo che per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, soprattutto ora che è in arrivo il Prime Day di Amazon, c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.