I principali produttori di console da gioco hanno progressivamente abbandonato i modelli portatili, con la sola eccezione rappresentata da Nintendo, lasciano a bocca asciutta tutti quegli utenti che vorrebbero giocare anche lontano dalla propria TV. È vero che gli smartphone sono diventati sempre più potenti, tanto che alcuni brand realizzano dei modelli pensati appositamente per il gioco, ma un dispositivo dedicato sarebbe ancora la soluzione migliore.

Oggi vi segnaliamo tre proposte provenienti da Geekbuying, store online che in alcuni casi spedisce anche dai magazzini europei. Tutti e tre sono realizzati da ANBERNIC, con due modelli che propongono un sistema dual boot tra Android 12 e Linux, per una maggiore libertà di scelta. Andiamo a scoprirli nel dettaglio prima di parlarvi della promozione per festeggiare l’undicesimo compleanno del negozio.

ANBERNIC RG353V

A un primo sguardo potrebbe ricordare un Gameboy questa ANBERNIC RG535V, l’unica del lotto con orientamento verticale. È dotata di uno schermo touch IPS da 3,5 pollici con risoluzione VGA (640 x 480 pixel). La connettività include il WiFi dual band, Bluetooth 4.2 e HDMI, per collegarlo a una TV o a un monitor e poter giocare con un display decisamente più grande.

Dispone di un processore Rockchip RK3566 con CPU quad core a 1,8 GHz, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1, con la possibilità di montare microSD fino a 256 GB (con due slot di espansione). La console è dual boot, con la possibilità di scegliere tra Android 11 e Linux a 64 bit. Potrete così godervi i titoli che già utilizzate sul vostro smartphone o utilizzare uno dei tantissimi emulatori pre installati per giocare alle vecchie glorie.

Parliamo di titoli che hanno fatto la storia delle sale giochi ma anche di giochi per le console fisse e portatili degli anni 80 e 90, un tuffo nel passato che farà scendere qualche lacrima a chi ha qualche primavera sulle spalle. Nella microSD inclusa nella confezione di vendita trovate anche qualche migliaio di titoli, pronti per essere giocati, ma se possedete le ROM dei vostri titoli preferiti non ci saranno problemi ad aggiungerli.

ANBERNIC RG353V è attualmente in offerta su Geekbuying a 109 euro utilizzando il codice sconto NNNEURG353V, con spedizione dai magazzini in Repubblica Ceca, nella colorazione Transparent Black e con microSD da 256 GB.

ANBERNIC RG353M

Sostanzialmente identica nei contenuti, ma completamente diversa dal punto di vista estetico, è invece ANBERNIC RG 353M, console orientata orizzontalmente con lo stesso numero di controlli (due stick analogici, stick digitale e 6 pulsanti, oltre ai 4 pulsanti dorsali).

Sotto la scocca troviamo il chip Rockchip RK3566 quad core con 2 GB di RAM LPDDR4, 32 GB di spazio di archiviazione interna e due slot per microSD. Lo schermo resta una unità IPS da 3,5 pollici con risoluzione VGA e multi touch, protetto da uno chassis realizzato interamente in lega di alluminio.

Anche su questo modello è dotato di dual boot con Android 11 e una versione a 64 bit di Linux, in grado di eseguire senza problemi anche le applicazioni a 32 bit. Ritroviamo numerosi emulatori pre installati, per rivivere l’epoca d’oro dei videogames, con una batteria da 3.500 mAh in grado di garantire fino a 7 ore di gioco continuo, più che sufficienti anche per i fan più sfegatati.

La console è disponibile in due colorazioni, blu e viola scuro, e tre diversi tagli di memoria, 64 GB, 128 GB e 256 GB, con il supporto per microSD fino a 51`2 GB. A seguire trovate i link per acquistare le tre diverse versioni. La spedizione in questo caso avviene dal magazzino cinese.

ANBERNIC RG405M

Il terzo modello si chiama ANBERNIC RG405M e, a differenza dei due precedenti, utilizza esclusivamente Android 12, senza quindi la possibilità di avviare Linux. Cambia lo schermo, che in questo caso utilizza un pannello IPS da 4 pollici, anche in questo caso con risoluzione VGA. Sotto la scocca troviamo un chipset Unisoc Tiger T618 con due core Cortex-A75 e 6 core Cortex-A55, tutti funzionanti a 2 GHz. Abbiamo anche 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria di tipo eMMC 5.1, con la possibilità di aggiungere fino a 256 GB di spazio di archiviazione grazie a uno slot microSD.

La presenza di Android 12 consente di utilizzare i classici giochi nativi per il robottino verde ma anche gli emulatori delle principali console, come PlayStation 2, Nintendo Wii, Sony PSP, oltre a numerosi emulatori per far rivivere i titoli che hanno animato le sale giochi negli anni 80 e 90.

Nella parte frontale troviamo un doppio stick analogico, una D-Pad a croce digitale e sette pulsanti, oltre a quattro trigger dorsali per una completezza di controllo assoluta, a cui si aggiunge un giroscopio a 6 assi da utilizzare prevalentemente nei titoli Android.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, si ricarica in due ore circa e offre un’autonomia che può raggiungere le 7 ore, un risultato davvero niente male. Gli speaker stereo garantiscono un’ottima qualità audio, ma per migliorarla è possibile collegare delle cuffie, sia sfruttando la presenza del Bluetooth 5.0 sia attraverso il connettore da 3,5 mm presente nella parte inferiore dello chassis.

Due le colorazioni in cui è disponibile ANBERNIC RG405M, nera e grigia, e tre invece i tagli di memoria. Per tutti è presente un coupon per ottenere un prezzo imbattibile. La spedizione avviene dalla Cina senza alcun costo aggiuntivo.

ANBERNIC RG405M 4-128 GB a 169 euro con il codice NNNEU405128

ANBERNIC RG405M 4-256 GB a 179 euro con il codice NNNEU405256

ANBERNIC RG405M 4-384 GB a 189 euro con il codice NNNEU405384

L’undicesimo compleanno di Geekbuying

Le promozioni che vi abbiamo appena presentato fanno parte delle iniziative programmate per celebrare l’undicesimo compleanno di Geekbuying, con sconti che in alcuni casi possono raggiungere l’80% rispetto al prezzo di listino. Fino al 26 giugno andranno in scena grandi sconti, con il culmine che sarà raggiunto tra il 19 e il 22 giugno, quando andranno in scena 72 ore di shopping sfrenato, con i migliori sconti di tutto l’evento.

In questi tre giorni saranno in promozione i prodotti più caldi del 2023, tutte le ultime novità, con sconti aggiuntivi per chi sceglierà di pagare con PayPal. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata, nel video qui sotto invece potete scoprire tutte le date dell’evento. Vi ricordiamo che per tutto il periodo saranno attivi 4 codici sconto, che vi permetteranno di risparmiare fino a 50 dollari, davvero niente male. Qui sotto trovate i codici e le modalità per ottenerli.

5 dollari di sconto su un acquisto di 50 dollari con il codice GKB11ANNI4

10 dollari di sconto su un acquisto da 100 dollari con il codice GKB11ANNI3

25 dollari di sconto su un acquisto da 300 dollari con il codice GKB11ANNI2

50 dollari di sconto con un acquisto da 550 dollari con il codice GKB11ANNI1

