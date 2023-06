In attesa dell’esordio ufficiale sul mercato di Google Pixel Tablet, in programma entro la fine di questo mese, sul Google Play Store è stata pubblicata una nuova applicazione che include la collezione di screen saver del tablet del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Dreams.

Una delle caratteristiche più interessanti di Google Pixel Tablet è rappresentata dalla sua capacità di trasformarsi in uno smart display quando è collegato all’apposito dock e non è in uso attivo e per fare ciò il tablet dovrà riproporre alcune delle funzionalità più popolari della serie Nest Hub, come ad esempio il supporto Cast, la cornice fotografica di Google Foto e le clock faces.

Google Pixel Tablet potrà contare sull’app Dreams

Una nuova app di Google chiamata Dreams è apparsa nel Google Play Store ma è stata poi rapidamente rimossa e, sebbene pare sia destinata esclusivamente a Google Pixel Tablet, lo store ha consentito allo staff di 9to5Google di installarlo su altri dispositivi Android recenti, incluso un modello della serie Samsung Galaxy Tab.

Una volta installata Dreams, il menu del salvaschermo su uno smartphone Google Pixel di prova ha ottenuto numerose nuove opzioni, come orologi a schermo intero, una presentazione di Google Foto e persino Google Weather Frog.

Ovviamente, senza un dock adeguato, questi screen saver non sono utilizzabili se non premendo il pulsante “Anteprima” nel menu Impostazioni ma, non essendo pensati per un telefono, non consentono su uno smartphone di visualizzare tutte le informazioni disponibili.

Ad ogni modo, Dreams metterà a disposizione dei possessori di Google Pixel Tablet varie opzioni, tra cui Art gallery, orologi a schermo intero, Google Foto, il meteo e Weather Frog.

L’esordio sul mercato del nuovo tablet del colosso di Mountain View è in programma per il 20 giugno. Ancora qualche giorno di attesa e scopriremo se sarà capace di affermarsi in un settore letteralmente dominato da Apple iPad.

