Molte persone chiedono da tempo una riprogettazione dell’app WhatsApp e ultimamente sembra che la società stia finalmente ascoltando il feedback dei suoi utenti.

Il mese scorso WhatsApp ha introdotto nella versione beta dell’app per Android la nuova interfaccia grafica che include una barra di navigazione in basso al posto delle storiche schede Chat, Stato e Chiamate posizionate in alto.

Ora sembra che la società stia continuando a rinnovare l’aspetto dell’app per Android secondo le linee guida del design Material Design 3, poiché nell’ultima versione beta 2.23.12.15 è emerso un altro elemento riprogettato in quest’ottica.

WhatsApp sta riprogettando i pulsanti di azione mobili in linea col Material Design 3

WhatsApp sta ridisegnando il pulsante di azione mobile che consente di avviare rapidamente una nuova chat. Allo stato attuale il pulsante appare quadrato con bordi leggermente arrotondati e l’icona di colore scuro.

Vale la pena notare che questa riprogettazione non è limitata al pulsante di azione mobile mostrato nello screenshot, ma verrà applicata anche ai pulsanti all’interno delle schede delle chiamate e dello stato.

La riprogettazione dei pulsanti di azione mobili è in fase di sviluppo e verrà rilasciata ai beta tester in un futuro aggiornamento dell’app WhatsApp beta.

Con l’occasione ricordiamo che in questi giorni WhatsApp presentato ufficialmente i canali: ecco come funzionano.

