Uno dei protagonisti della fascia media Samsung di questa prima parte del 2023 è disponibile in offerta su Amazon, con importanti sconti validi per le versioni da 128 e da 256 GB. Si tratta di Samsung Galaxy A34 5G, un prodotto presentato meno di tre mesi fa in compagnia del fratello maggiore Galaxy A54 5G.

Samsung Galaxy A34 5G in offerta su Amazon

Samsung Galaxy A34 5G è stato lanciato a metà marzo con un prezzo consigliato che ha lasciato non particolarmente soddisfatti diversi utenti, ma grazie ai ribassi di queste settimane e all’offerta a disposizione in queste ore su Amazon è possibile portarselo a casa con uno sconto niente male.

Tra le specifiche dello smartphone Android di fascia media spiccano il display Infinity-U Super AMOLED da 6,6 pollici dotato di risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. e il SoC MediaTek Dimensity 1080 octa core affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico è composto da quattro sensori: offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con OIS, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP; frontalmente c’è invece un sensore da 13 MP. Lato connettività si tratta di un prodotto piuttosto completo grazie a 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W.

Nonostante non si tratti di un flagship, Galaxy A34 5G riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo Android (si fermerà ad Android 17 secondo quanto promesso) e cinque anni di patch di sicurezza. Attualmente dispone di Android 13 e della One UI 5.1, le ultime versioni proposte da Google e Samsung.

Samsung Galaxy A34 5G è stato lanciato in Italia meno di tre mesi fa al prezzo consigliato di 399,90 euro (128 GB) e 469,90 euro (256 GB), ma è possibile acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di circa 130 e 160 euro, a rispettivamente 270,24 euro nella colorazione Awesome Graphite e 311,04 euro nella colorazione Awesome Lime (venduti e spediti da Amazon). Per procedere all’acquisto basta seguire uno dei link qui sotto, mentre più in basso (e qui sopra) è disponibile la nostra recensione per fugare gli ultimi dubbi.

