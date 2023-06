Google continua a modificare l’app YouTube Music nel tentativo di migliorare l’esperienza offerta dalla sua piattaforma musicale.

In quest’ottica il colosso di Mountain View sta sperimentando una nuova interfaccia di riproduzione dei brani che mette in primo piano alcune funzionalità per certi versi nascoste.

Nella parte alta della schermata di riproduzione il selettore brano/video, il pulsante per trasmettere lo stream e il menu a tre punti sono rimasti invariati, mentre la copertina dell’album ora appare più alta ed è leggermente più grande con gli angoli arrotondati più pronunciati, inoltre il titolo della canzone e il nome dell’artista ora sono allineati a sinistra.

Il cambiamento più importante è un inedito carosello di azioni, come pollice su/giù, Salva, Condividi, Scarica e Avvia radio, che attualmente appaiono toccando le copertine degli album oppure il menu a tre punti. Per quanto riguarda il resto, ora il pulsante di riproduzione/pausa è di colore bianco invece di essere a tema.

Secondo quanto riferito sono pochi gli utenti di YouTube Music che attualmente vedono questa riprogettazione dell’interfaccia di riproduzione ed essendo in sperimentazione non è detto che verrà effettivamente rilasciata per tutti gli utenti.

Come installare e aggiornare l’app YouTube Music per Android

Con l’occasione ricordiamo che l’app YouTube Music per Android può essere installata o aggiornata tramite Google Play Store, tuttavia è anche possibile scaricare le varie versioni dell’app da APK Mirror e installare manualmente il relativo file APK, qualora non fosse possibile accedere ai servizi di Google, come nel caso dei dispositivi Huawei.

