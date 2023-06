WhatsApp Web ha smesso di funzionare? Tranquilli, non è il vostro computer. Da qualche minuto infatti, oggi 5 giugno 2023, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante nella versione web, essendo completamente down.

Problemi ai server per WhatsApp, dunque, come spesso accade negli ultimi mesi. Quando si prova ad aprire l’applicazione per computer, infatti, viene fuori il messaggio “Computer non connesso“, a indicare che il servizio non è disponibile. Al momento l’azienda non ha comunicato le motivazioni ma potrebbe farlo nelle prossime ore.

Quando tornerà a funzionare WhatsApp?

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo.

Aggiornamento 20:32 del 5 giugno: sembra che, piano piano, stia tornando a funzionare.