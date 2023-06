Potrebbe essere in arrivo un importante cambiamento per i clienti TIM Fibra e XDSL. Stando a quanto comunicato dallo stesso operatore attraverso un’informativa pubblicata sul sito ufficiale, il servizio TIM Telefono, che permette di effettuare chiamate dal proprio smartphone utilizzando la linea Internet di casa, non sarà più disponibile a partire dal 1° luglio 2023.

TIM Telefono chiude: ecco le rinunce che gli utenti dovranno affrontare

Il servizio TIM Telefono trasforma il proprio smartphone in un vero e proprio cordless casalingo. Con l’ausilio di un’app dedicata, disponibile sia per i sistemi operativi Android che iOS, gli utenti possono effettuare chiamate dalla linea fissa tramite un dispositivo mobile, collegato in WiFi al modem TIM.

Con TIM Telefono è possibile effettuare e ricevere telefonate con la tariffa prevista dall’offerta di rete fissa TIM. I clienti hanno a disposizione la rubrica del proprio smartphone, possono impostare delle “Chiamate Rapide”, scegliendo quali contatti far apparire nella homepage dell’app, per chiamare rapidamente anche con un comando vocale.

TIM Telefono offre anche la possibilità di creare una Blacklist per bloccare chiamate provenienti da numeri indesiderati e una Whitelist per ricevere chiamate solo dai numeri selezionati. Tra le funzionalità dell’app è presente anche il trasferimento di chiamata e il servizio “Chi è”, nel caso risulti attivo sulla propria linea fissa. I messaggi della segreteria telefonica sono consultabili solo dai clienti abbonati al servizio di Segreteria Telefonica Memotel.

Il futuro del servizio e le implicazioni per i clienti

Tuttavia, queste funzionalità saranno presto un ricordo. Come comunicato dall’azienda stessa, il servizio TIM Telefono si avvia alla chiusura, con la contestuale dismissione di tutte le funzionalità offerte dall’app, la quale non sarà più utilizzabile dal 1° luglio 2023.

TIM precisa che non è previsto alcun costo per la disattivazione del servizio, che risulterà completamente gratuita. La linea fissa, così come quella mobile del proprio smartphone, continueranno a essere attive senza alcuna variazione, anche successivamente alla chiusura del servizio TIM Telefono.

Attenzione però alla cronologia delle chiamate: l’eventuale storico delle chiamate effettuate e ricevute memorizzato all’interno dell’applicazione verrà cancellato. Per questa ragione, l’operatore suggerisce di esportare e salvare su un altro supporto la propria cronologia di chiamate, nel caso si desideri mantenerla.

La chiusura di TIM Telefono non è l’unico cambiamento che interesserà i clienti TIM. A partire sempre dal 1° luglio 2023, infatti, è prevista anche la dismissione del servizio di streaming musicale TIMMUSIC.

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere