Photoleap è un’applicazione che crea incredibili opere d’arte digitale con un potente generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale.

L’app mette a disposizione potenti strumenti di fotoritocco, progettazione grafica, arte digitale e altro ancora per ottenere il risultato immaginato nel minor tempo possibile.

Photoleap include i classici effetti fotografici come la possibilità di colorare immagini in bianco e nero, ma offre anche strumenti avanzati come gli effetti fotografici 3D, la possibilità di creare foto HD da vecchie istantanee, aggiungere o sostituire gli sfondi, animare le immagini e molto altro.

Il generatore di immagini AI consente di creare opere d’arte e avatar all’istante fornendo un testo che descrive ciò che si ha in mente di realizzare. Ecco alcuni esempi di cosa è possibile ottenere da quest’app.

Grazie ai potenti strumenti di fotoritocco, progettazione grafica, arte digitale e altro ancora, Photoleap è un’applicazione artistica all-in-one basata sull’IA ideale per modificare o dare vita a immagini esistenti, oppure per creare un’opera da zero sfruttando le potenti funzionalità da testo a immagine.

Photoleap è disponibile per Android gratuitamente per sette giorni, dopodiché bisognerà abbonarsi per continuare utilizzare l’app. A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.

